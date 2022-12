Anand Mahindra: जुगाड पाहून महिंद्रा चकीत, 10 रुपयांच्या चार्जिंगने 150 किमी चालते 6 सीटर बाईक!

Anand Mahindra: महिंद्रा ग्रुपचे (Mahindra Group) चेअरमन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटरवर खूप सक्रिय असतात. ते त्यांच्या ट्विटरवर काही ना काही मजेशीर पोस्ट टाकत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. यासोबतच इनोव्हेशन ही सर्व शोधांची जननी आहे हा विचारही ते वारंवार सोशल मीडियाच्या (social media) माध्यमातून मांडत असतात. यावेळीही त्यांनी आपल्या ट्विटरवर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे, जी मजेशीर आणि नाविन्यपूर्ण आहे. महिंद्रा यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती जुगाड कारसोबत दिसत आहे. आता गाडीचा प्रश्न आला तर आनंद महिंद्रा काहीही न बोलता कसे राहणार? त्यामुळे त्यांनी व्हिडिओ शेअर करत कार डिझाईन करणाऱ्या व्यक्तीचे कौतुक केले. त्यांचे हे ट्विट ट्विटरवर व्हायरल झाले आहे.

आनंद महिंद्रा यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये या मुलाने एक अनोखी इलेक्ट्रिक सायकल बनवल्याचे पाहायला मिळत आहे. ज्यावर 6 लोक बसू शकतात. दुसरीकडे, सायकल बनवणाऱ्या मुलाने वाहन बनवण्यासाठी 12 हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती दिली आहे. हे चार्ज करण्यासाठी 10 रुपये खर्च येतो आणि ते एका चार्जमध्ये 150 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते.

With just small design inputs, (cylindrical sections for the chassis @BosePratap ?) this device could find global application. As a tour ‘bus’ in crowded European tourist centres? I’m always impressed by rural transport innovations, where necessity is the mother of invention. pic.twitter.com/yoibxXa8mx

— anand mahindra (@anandmahindra) December 1, 2022