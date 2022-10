Anand Mahindra Viral Tweet : अनेक कलाकारांचे व्हिडिओज सोशल मीडियावर व्हायरल (Social media) होत असतात. ज्यामध्ये ते खास पद्धतीने आपली कला सादर करताना दिसतात. असाच एक व्हिडिओ नुकताच महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) यांनी आपल्या ट्विटरवर शेअर केला आहे. जो पाहून सर्वच चकीत होत आहेत. याचे कारणही तसेच आहे. यामध्ये एक साधी खेड्यातील तरुणी एकाच हाताने एकाच वेळेला 15 महापुरुषांचे चित्र काढताना दिसत आहे. या हे पोर्ट्रेट पेंट (portrait paint) करुन या तरुणीने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड (Guinness World Record) केला आहे. या तरुणीची कला पाहून आनंद महिंद्रा हे खूप इंप्रेस झाले आहेत. पण तुम्हीही हा व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही. हे कस शक्य आहे… अशाच भावना तुमच्या मनातही निर्माण होतील.Also Read - Pune Crime: सुतळी बॉम्ब लावून गाडीची हेडलाईट फोडल्याचा राग, चाकूने भोसकून तरुणाचा खून, भोसरीतील धक्कादायक घटना!

बिझनेसमन आनंद महिंद्रा हे या तरुणीची कला पाहून खूप प्रभावित झाले आहेत. यामुळेच त्यांनी त्यांच्या ट्विटरवर हा व्हिडिओ शेअर केला. त्यांनी या मुलीला शक्य ती मदत करणार असल्याचे देखील म्हटले आहे. खरंतरं हा व्हिडिओ एका यूट्यूब चॅनलद्वारे शेअर करण्यात आला आहे. त्यांनी यामध्ये सांगितले आहे की, या तरुणीचे नाव नूर जहां असे आहे. उत्तर प्रदेशातील बदायूं जिल्ह्यातील नगला या गावात ती राहते. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, ही तरुणी एकाच वेळी केवळ एकाच हाताने एक दोन नाही तर तब्बल 15 महापुरुषांचे चित्र काढत आहे. हे चित्र तिने अगदी हुबेहुब असे काढले आहेत. यातील एकाही चित्रात थोडीही चूक दिसत नाहीये. Also Read - Viral Video: भारत-नेदरलँडच्या सामन्यादरम्यान तरुणाने खास अंदाजात केले गर्लफ्रेंडला प्रपोज, आयसीसीने शेअर केला व्हिडिओ!

How is this even possible?? Clearly she’s a talented artist. But to paint 15 portraits at once is more than art—it’s a miracle! Anyone located near her who can confirm this feat? If valid, she must be encouraged & I’d be pleased to provide a scholarship & other forms of support. pic.twitter.com/5fha3TneJi

— anand mahindra (@anandmahindra) October 27, 2022