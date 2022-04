Andhra Pradesh Fire : आंध्रप्रदेशमध्ये (Andhra Pradesh) बुधवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली आहे. एका केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये लागलेल्या भीषण (chemical factory Fire) आगीमध्ये होरपळून सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. आंध्रप्रदेशमधील वेस्ट गोदावरी जिल्ह्यातील अक्कीरेड्डीगुडेममध्ये (Akkireddygudem) ही दुर्घटना घडली आहे. या आगीमध्ये 12 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेमध्ये जखमी झालेल्यांना तात्काळ विजयवाडा रुग्णालयात (Vijaywada Hospital) दाखल करण्यात आले. यामधील अनेकांची प्रकृती चिंताजनक आहे.Also Read - भीषण दुर्घटना! रेल्वे रुळ ओलांडणाऱ्या पाच जणांचा भरधाव एक्स्प्रेसने चिरडले, अनेक जखमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री उशिरा अक्कीरेड्डीगुडेममधील पोरस लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेड या केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग यूनिटमध्ये भीषण आग लागली. या आगीमध्ये केमिकल कंपनीचे दोन मजले जळून खाक झाले आहेत. या ठिकाणी 18 कर्मचारी काम करत होते. आगीची घटना घडली त्यावेळी सर्वजण कंपनीमध्ये उपस्थित होते. या आगीत 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 12 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर विजयवाडा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या आगीमध्ये मृत्यू आणि जखमी झालेले जास्तीत जास्त कामगार हे बिहारचे असल्याचे सांगितले जात आहे. हे सर्व कामगार नाईट शिफ्टमध्ये काम करत असताना ही मोठी दुर्घटना घडली. Also Read - MPSC Student Suicide: वर्ध्यात MPSCच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या नावाने लिहिली सुसाईड नोट!

Andhra Pradesh | Six killed & 12 injured in a fire accident at a chemical factory in Akkireddigudem, Eluru, last night. The fire broke out due to leakage of nitric acid, monomethyl: Eluru SP Rahul Dev Sharma

(Visuals from last night) pic.twitter.com/sRwkTRrLQs

— ANI (@ANI) April 14, 2022