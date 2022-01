PM Security Lapse: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेत त्रुटी आढळून आल्याने त्यांचा पंजाब दौरा ऐनवेळी रद्द करण्यात आला आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत कसून ठेवल्याने गृहमंत्रालयाने नाराजी व्यक्त करत पंजाब सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संतापले असून त्यांनी आपला दौरा रद्द करून ते दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. ‘मी भटिंडा विमानतळापर्यंत जिवंत पोहोचू शकलो याबद्दल तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा.’ अशा शब्दांत भटिंडा विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुनावले. याबाबत न्यूज एजन्सी ANI ने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मुंबईत दहावी, बारावी वगळता सर्व वर्ग प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी बंद, ऑनलाईन सुरू राहणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी पंजाबच्या दौऱ्यावर (PM Narendra Modi Punjab Visit) रवाना झाले होते. या दौऱ्यात ते फिरोजपूर आणि भटिंडा येथील अनेक विकास कामांची पायाभरणी करणार होते. बुधवारी दुपारी पीएम मोदी भटिंडा येथे पोहोचले. हवामान खराब असल्यामुळे ते भारत-पाक सीमेवर असलेल्या फिरोजपूर जिल्ह्यासाठी रस्ते मार्गे रवाना झाले. परंतु काही आंदोलनकर्त्यांनी फ्लायओव्हरवर पंतप्रधानाचा ताफा 15 ते 20 मिनिटांपर्यंत अडवला. त्यानंतर पंतप्रधान पुन्हा भटिंडा विमानतळावर परतले. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गंभीर चूक आढळल्यामुळे ते फिरोजपूर येथील सभेला जाऊ शकले नाही. अखेर फिरोजपूर येथील सभा रद्द करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांनी पंजाब सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते भटिंडा विमानतळावर पोहोचले तेव्हा त्यांनी विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले. ते म्हणाले, ‘मी भटिंडा विमानतळापर्यंत जिवंत पोहोचू शकलो याबद्दल तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा.’ पुढे ते विमानाने दिल्लीकडे रवाना झाले. Also Read - Breaking News Live Updates: काळजी घ्या! राज्यात 11 हजार 877 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद, 50 रुग्ण ओमायक्रॉनचे

Officials at Bhatinda Airport tell ANI that PM Modi on his return to Bhatinda airport told officials there,“Apne CM ko thanks kehna, ki mein Bhatinda airport tak zinda laut paaya.” pic.twitter.com/GLBAhBhgL6

— ANI (@ANI) January 5, 2022