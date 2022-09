Apple iOS 16 Update : Apple आजपासूनच सर्व iPhones साठी iOS 16 अपडेट्ल रोलआउट करणार आहे. iOS कोणत्या iPhone एलिजिबल राहील, येथे तुन्ही मॉडेल्सची लिस्ट पाहू शकतात.Also Read - 12MP + 12MP बॅक कॅमेरा, A15 Bionic चिपसोबत Apple iPhone 13 वर तगडी ऑफर

Apple ने गेल्या आठवड्यात आपल्या Far Out इव्हेंटमध्ये iPhone 14 सीरीजमधील 4 मॉडेल लॉन्च केले होते. त्यात iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro आणि iPhone 14 Pro Max चा समावेश आहे. विशेष म्हणजे हे सर्वा iPhone, Apple ची लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टीम अर्थात iOS 16 वर ऑपरेट होणार आहेत. परंतु तुमच्याकडे iPhone चे जुने मॉडेल असेल तर त्याला देखील Apple iOS 16 update आजपासून मिळणार आहे. iOS 16 अपडेटमध्ये अनेक नवे फीचर्स देण्यात आले आहेत. Also Read - iPhone 13 भारतीय ग्राहकांसाठी स्वस्त! किमतीत झाली जबरदस्त कपात

Apple iOS 16 update चे वैशिष्ट्य…

– iPhone वापरकर्ते आता स्क्रीनवरील त्यांच्या गॅलरीमधील फोटो वापरून त्यांची लॉक स्क्रीन कस्टमाइझ करू शकतात.

– विजेट्स स्क्रीनवर हवामान, वेळ आणि तारीख, बॅटरी, आगामी कॅलेंडर इव्हेंट्स आणि बरेच काही यासह ठेवता येतात.

– iPhone वापरकर्ते त्यांच्या आवडत्या इमोजीवर आधारित नमुना लॉक स्क्रीन देखील तयार करू शकतात.

– मेसेज पाठवल्यानंतर, 15 मिनिटांत ते संपादित देखील केले जाऊ शकते.

– युजर्स कोणताही मेसेज पाठवल्यानंतर दोन मिनिटांत अनसेंड करू शकतात.

– या अपडेटमध्ये विशिष्ट वेळी पाठवले जाणारे ईमेल शेड्यूल करण्याची सुविधा युजर्सना मिळत आहे.

– यात पास की असून ती पासवर्ड सुलभ आणि सुरक्षित साइन इन करते.

– विशेष म्हणजे iPhone 14 मॉडलमध्ये येणारी iOS 16 आजपासून iPhone च्या जुन्या मॉडेल्सला देखील सपोर्ट करेन. Also Read - iPhone 13 ची प्रतिक्षा संपली! 1000 GB पर्यंत स्टोअरेज, फास्ट प्रोसेसर; जाणून घ्या किंमत आणि बरंच काही...

iOS 16 अपडेट मिळणाऱ्या iPhone मॉडेल्सची लिस्ट येथे पाहा…

Apple iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone X

Apple iPhone 8

Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone SE (2nd-जनरेशन आणि 3rd-जनरेशन)

तुमच्या iPhone वर कसे मिळेल iOS 16 अपडेट…

तुमच्या iPhone वर iOS 16 अपडेट कसे मिळेल, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही खालील स्टेप्स फॉलो करू शकतात….

– तुमच्या iPhone मधील सेटिंग्ज अॅप उघडा.

– खाली स्क्रोल करा आणि सामान्य पर्यायावर टॅप करा.

– त्यानंतर सॉफ्टवेअर अपडेट पर्यायावर टॅप करा.

– तुमच्या iPhone मॉडेलला iOS 16 अपडेट मिळाले असल्यास तुम्हाला ते iPhone मध्ये इंस्टॉल करण्याचा पर्याय मिळेल.

iPhone वर iOS 16 कसे इंस्टॉल कराल…

तुम्हाला तुमच्या iPhone वर iOS 16 अपडेट मिळाले असेल तर ते तुम्ही इंस्टॉल करण्यासाठी खालील स्टेप्ट फॉलो करा…

– तुमच्या iPhone वर सेटिंग्ज अॅप उघडा.

– खाली स्क्रोल करा आणि सामान्य पर्यायावर टॅप करा.

– सॉफ्टवेअर अपडेट पर्यायावर टॅप करा.

– डाउनलोड आणि सेव्ह पर्यायावर टॅप करा.

– प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ऑन-स्क्रीन सूचनांचे पालण करा.