Apple WWDC 2022 : दिग्गज टेक कंपनी Apple ने काही नवीन सॉफ्टवेअर आणि फीचर्स (New Software And Feature) लॉन्च करून आपल्या यूजर्सना खास भेट दिली आहे. या नव्या सॉफ्टवेअर आणि फीचर्समुळे मोबाईल (Mobile) आणि लॅपटॉप (Laptop) वापरताना युझर्संना उत्तम अनुभव मिळणार आहे. या इव्हेंटमध्ये कंपनीने iOS 16 OS, WatchOS 9, macOS Ventura, Safari Improvement, Macbook, Air 2022 आणि Macbook Pro सारखे सॉफ्टवेअर आणि उत्पादनं लॉन्च (Apple New Product Launch) केली. जाणून घेऊया लॉन्च झालेल्या नवीन उत्पादनांबाबत सविस्तर माहिती.

iOS 16 OS

6 जून 2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या WWDC 2022 या इव्हेंटमध्ये कंपनीने iOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टिम लॉन्च केली. Apple ची ही एक नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. यात लॉक स्क्रीन, लाईव्ह स्क्रीन, अॅक्टिव्हिटिज, फोकस फिल्टर, Undo and Edit, sharePlay, Dictation, Live Text : Apple आणि Apple Pay Later सारख्या अनेक फीचर्सची सुविधा मिळेल.

M2 processor

या इव्हेंटमध्ये कंपनीने नवीन चिपसेट M2 प्रोसेसर देखील लॉन्च केला आहे. चिपसेट दोन्ही नवीन MacBook साठी सादर करण्यात आले असून वापरकर्त्यांना यामुळे उत्तम अनुभव मिळणार आहे.

MacBook Air 2022 आणि MacBook Pro

यूजर्स खूप दिवसांपासून कंपनीच्या WWDC 2022 इव्हेंटचची वाट पाहत होते. या इव्हेंटमध्ये कंपनीने MacBook Air 2022 आणि MacBook Pro लॉन्च केले. नवीन मॅकबुक डिझाईनच्या दृष्टीने खूपच आकर्षक असून त्यात सर्वोत्कृष्ट फिचर्सचा वापर करण्यात आला आहे.

Watch OS 9

Apple Watch OS 9 बद्दल बोलायचे झाल्यास यूजर्संना नवीन वॉच फेस तसेच अनेक फिटनेस फीचर्स मिळतील, जे तुमच्या तब्येतीवर सतत लक्ष ठेवेल. यामध्ये यूझर्सना Siri चा नवीन यूझर इंटरफेस देखील मिळेल. यासोबतच नवीन पॉडकास्ट शोधण्याची सुविधाही यामध्ये देण्यात आली आहे.

Apple iPad OS 16

Apple iPad OS 16 हा नवीन वेदर अॅपसह येईल. याशिवाय Apple iPad OS 16 मध्ये व्हर्च्युअल मेमरी स्वॅप मिळेल तसेच मेसेजेस आणि फ्री फॉर्म सारख्या अॅप्सद्वारे डॉक्यूमेंट आणि इतर गोष्टी जलद शेअर करण्याची सुविधा मिळेल.

macOS Ventura Introduced

कंपनीने MacOS Ventura Introduce ची देखील घोषणा केली आहे. यामध्ये स्टेज मॅनेजरसह अनेक विशेष सुविधा उपलब्ध असतील. यासह यूझर्सना मेलमध्ये Undo पर्यायही मिळेल.

Safari Browser

कंपनीने आपल्या Safari Browsers मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे यूझर्सना अनेक फीचर्स मिळतील. यासह Safari Browsers मध्ये Shared Tab Groups फीचर देण्यात आले आहे. याद्वारे तुम्ही तुमच्या मित्राला लाईव्ह भेटू शकता.