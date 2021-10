मुंबई: बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानचा (Bollywood Actor Shahrukh Khan) सुपुत्र आर्यन खानच्या (Aryan Khan) अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहे. क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी (Cruise Drugs Party Case) अटकेत असलेल्या आर्यन खानला आजही दिलासा मिळाला नाही. विशेष कोर्टानं (Special NDPS Court) आर्यन खानला जामीन नामंजूर केला आहे. आर्यन खानसह कोर्टानं अरबाझ मर्चंट आणि मुनमुन धामेचा हिला देखील जामीन नाकारला आहे. त्यामुळे आर्यन खानसह तिघांचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी वाढला आहे. आता आर्यन खानचे वकील हायकोर्टात (High Court) जामिनासाठी धाव धेवू शकतात.Also Read - Maharashtra SSC HSC Exam Result 2021: 10 वी-12 वीचा पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर, येथे पाहा निकाल

क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकणाला (Cruise Drugs Party Case) वेगळं वळण लागलं आहे. ते म्हणजे, आर्यन खान आणि बॉलिवूडमधील एका नवोदित अभिनेत्रीचे व्हॉट्सअॅपवरील संभाषण ( WhatsApp Chat) उघड झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोने (NCB) आर्यन आणि अभिनेत्रीचं व्हॉट्सअॅप चॅट कोर्टात सादर केले आहेत. त्यामुळेच कदाचित आर्यनचा जामीन नामंजूर करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Drugs-on-cruise case | Mumbai NCB says it has submitted WhatsApp chats of Aryan Khan in the court.

Police has found a drug related WhatsApp chats that are allegedly between Aryan Khan and a debut Actress: NCB

— ANI (@ANI) October 20, 2021