Assam heavy rainfall and storms: देशात सध्या सुरु असलेल्या उष्णतेची लाटेमुळे अनेक राज्यांमध्ये तापमानाचा पारा वाढला आहे. मात्र आसाममध्ये अचानक झालेला मुसळधार पाऊस (Assam heavy rainfall) आणि वादळामुळे (Assam Storms) मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. वादळ, वीज दुर्घटना (lightning strikes) आणि मुसळधार पावसामुळे आसाममध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच मुसळधार पावसामुळे झालेल्या रस्ते अपघातात देखीली काहींचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कालपर्यंत राज्यात वीज पडून 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. मात्र आता तो आकडा 14 वर पोहोचला आहे. आसाममध्ये अतिवृष्टीमुळे सुमारे 592 गावांचे नुकसान झाले आहे. आराममधील परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देखील दु:ख व्यक्त केले आहे.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (Assam State Disaster Management Authority) दिलेल्या माहितीनुसार आसाममध्ये अतिवृष्टीमुळे 592 गावांचे नुकसान झाले आहे. 20 हजारांहून अधिक लोकांना त्याचा फटका बसला आहे. वीज आणि वादळामुळे सुमारे 6000 कच्चा आणि पक्क्या घरांचे अंशत: नुकसान झाले, तर सुमारे 900 कच्चा आणि पक्क्या घरांचे पूर्णत: नुकसान झाले आहे. यामध्ये दुकाने आणि अनेक संस्थांचं देखील मोठं नुकसान झालं असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाममध्ये पाऊस आणि वादळामुळे झालेल्या मृत्यूंवर दु:ख व्यक्त केले आहे. “आसामच्या विश्वनाथ जिल्ह्यात रस्ते अपघातात झालेल्या मृत्यूंमुळे दु:खी आहे. या दुर्घटनेत ज्यांनी जीव गमावला त्यांच्या कुटुंबियांप्रती माझ्या संवेदना आहेत. जखमी लोक लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थना करतो”, असं ट्वीट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे.

