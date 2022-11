Attack on Imran Khan: पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पाकिस्तानच्या वझीराबादमध्ये गोळीबार ( Wazirabad Shooting) झाल्याची घटना घडली आहे. एआरवाय याबाबत वृत्त दिले आहे. त्यावृत्तानुसार, पाकिस्तानातील गुजरांवाला येथे इम्रान खान यांच्या सभेत झालेल्या गोळीबारात 5 जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.Also Read - Chandra Grahan 2022: सावधान! चंद्रग्रहणाला जुळून येतोय 'हा' अशुभ योग, पाच राशींसाठी असेल परिणामकारक

पीटीआयचे प्रमुख आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान हेही या हल्ल्यात जखमी झाल्याचे समजते. रिपोर्टनुसार, गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराला अटक करण्यात आली आहे. इम्रान खान यांच्यावर वजिराबाद येथील जफर अली खान चौकाजवळ गोळ्या झाडल्याचे वृत्त जिओ टीव्हीने दिले आहे. इम्रान खान यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. गोळ्या झाडणारे हल्लेखोर आता पोलिसांच्या ताब्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. या हल्ल्यात सिंधचे माजी राज्यपाल फैसल जावेद हे देखील जखमी झाले आहेत. दोन्ही नेत्यांना हॉस्पिटलमध्ये हलवतानाचे फोटो झी न्यूजने दाखवले.

Injured in the assassination attempt on Imran Khan, Senator @FaisalJavedKhan speaks exclusively. #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہے pic.twitter.com/PyrgQoeTs7

इम्नान खान यांनी विद्यमान शहाबाज शरीफ सरकारविरोधात आझादी मोर्चाचे नेतृत्त्व करत आहेत. वझीराबादमध्ये रॅली सुरू असतानाच अज्ञात हल्लेखोराने गोळीबार केला.

#UPDATE | Former Pakistan PM Imran Khan reportedly injured as shots fired near his long march container: Pakistan's ARY News reports pic.twitter.com/5QcgOtqpD9

या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये सर्व काही सुरळीत सुरू नाही, हे स्पष्ट होत आहे. ‘आझादी मार्च’ रॅलीमध्ये इम्रान खान एका कंटेनरमध्ये होते. या कंटेनरजवळच हा गोळीबार झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या गोळीबारात इम्रान खान आणि त्यांच्यासोबतच असलेले इतर काही कार्यकर्ते जखमी झाल्याची माहिती आहे. समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार गोळीबार करणाऱ्याला एकाला अटक करण्यात आलेली आहे. ‘आझादी मार्च’मध्ये इम्रान खान कार्यकर्त्यांना संबोधित करणारच होते, परंतु त्यापूर्वी हा हल्ला झाला. विशेष म्हणजे इम्रान खान यांनी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानातील ISI आणि तिथल्या राजकीय पक्षांवर हल्लाबोल केला होता. त्यानंतर हा हल्ला झाला आहे.

A firing was reported near the container of former PM and Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman Imran Khan’s container near Zafar Ali Khan chowk in Wazirabad, Pakistan media reports. pic.twitter.com/mv5WvQIm7W

