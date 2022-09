Attorney General of India: ज्येष्ठ वकील आर वेंकटरामानी (R Venkataramani) यांची देशाचे नवे महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. देशाचे नवे अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. आर वेंकटरामानी (Who Is R Venkataramani) सध्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांची जागा घेतील. वेणुगोपाल यांचा कार्यकाळ 30 सप्टेंबर रोजी संपत आहे.

Senior advocate R Venkataramani appointed as the new Attorney General of India for a period of three years. pic.twitter.com/FRt3nJZT6E — ANI (@ANI) September 28, 2022

केके वेणुगोपाल यांची 30 जून 2017 रोजी देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याचा कार्यकाळ 30 सप्टेंबर रोजी संपत आहे. केंद्राचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून त्यांनी पाच वर्षे काम केले. केंद्र सरकारने 67 वर्षीय मुकुल रोहतगी यांना पुन्हा अ‍ॅटर्नी जनरल बनण्याची ऑफर दिली होती पण त्यांनी ती फेटाळून लावली. या वर्षी जूनच्या अखेरीस एजी वेणुगोपाल यांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आला.

माननीय राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरमणी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करती हैं। Honorable President is pleased to appoint Shri R. Venkataramani, Senior Advocate as Attorney General for India w.e.f. 1st October 2022. pic.twitter.com/MnChp8TRGv — Office of Kiren Rijiju (@RijijuOffice) September 28, 2022

केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच दिलेल्या माहितीनुसार वेणुगोपाल यांनी “वैयक्तिक कारणांमुळे” आपली अनिच्छा व्यक्त केली होती. परंतु या पदावर 30 सप्टेंबरपर्यंत कायम राहण्याची सरकारची विनंती त्यांनी मान्य केली होती. ज्येष्ठ वकील मकुल रोहतगी यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून परत येण्याचा सरकारचा प्रस्ताव नाकारला होता. रोहतगी यांनी जून 2017 मध्ये अॅटर्नी जनरल पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्यानंतर केके वेणुगोपाल यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.

अ‍ॅटर्नी जनरल पद काय असते?

अ‍ॅटर्नी जनरल हे देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी आणि केंद्र सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतात. अ‍ॅटर्नी जनरल हे सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. अ‍ॅटर्नी जनरल हा सरकारचा प्रथम कायदा अधिकारी असतो. काहीवेळा राष्ट्रपती कोणत्याही कायदेशीर किंवा घटनात्मक मुद्द्यावर अ‍ॅटर्नी जनरलचा सल्ला घेतात.