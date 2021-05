नवी दिल्ली : योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यांनी अ‍ॅलोपॅथी (Allopathy) औषधांबाबत केलेलं वादग्रस्त वक्तव्य मागे घेतलं आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूमागं अ‍ॅलोपॅथी कारणीभूत असल्याचं वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर डॉक्टर्स आणि संघटनांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशननं (IMA)याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन (Union Health Minister harsh vardhan) यांच्याकडे बाबा रामदेव यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आयएमएच्या वाढत्या दबावानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी याप्रकरणात हस्तक्षेप केला. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर बाबा रामदेव यांनी आपलं वक्तव्य मागे घेतलं आहे. Also Read - अॅलोपॅथीला मूर्ख विज्ञान म्हणणं दुर्देव, बाबा रामदेव यांनी वक्तव्य मागं घ्यावं; आरोग्यमंत्र्यांनी सुनावलं

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (Indian Medical Association) विरोधानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी बाबा रामदेव यांना पत्र लिहित वक्तव्य मागं घेण्याचं आवाहन केलं होतं. हर्ष वर्धन यांनी बाबा रामदेव यांचं अ‍ॅलोपॅथीबाबतचे वक्तव्य अंत्यत दुर्दैवी असल्याचं सांगत त्यांनी ते मागे घ्यावं असं आवाहन रविवारी केलं होतं. बाबा रामदेव यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या पत्रानंतर आपलं वक्तव्य मागं घेत असल्याचं सांगितलं. त्यांनी सुद्धा रविवारी आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपलं वक्तव्य मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. Also Read - बाबा रामदेव यांच्यावर गुन्हा दाखल करा; आयएमएची केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे मागणी

Baba Ramdev withdraws statement on allopathic medicines after Harsh Vardhan’s letter Also Read - योगगुरू रामदेव यांना WHO चा 'दे धक्का', कोरोनासाठी प्रमाणित नाही Coronil

