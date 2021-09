मुंबई : इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) संदर्भात समोर आलेल्या एका रिपोर्टनुसार 1 नोव्हेंबरपासून WhatsApp जुन्या स्मार्टफोनला सपोर्ट करणे बंद करेल. व्हॉट्सअॅप 43 जुन्या स्मार्टफोनमध्ये WhatsApp वापरता येणार नाहीये. जर तुमच्याकडे देखील या 43 पैकी स्मार्टफोन असेल तर तुम्ही 1 नोव्हेंबरपासून WhatsApp वापरू शकणार नाहीत. WhatsApp हे आज एक महत्त्वाचे अॅप बनले आहे. याद्वारे तुम्ही तुमच्या प्रियजनांशी सतत संपर्कात राहता. याचा वापर केवळ तरूणच नाही तर मुलं आणि वृद्ध देखील करत आहेत. आता ऑफिशिअल कामांसाठी देखील WhatsApp चा वापर करण्यात येऊ लागला आहे. त्यामुळे जर तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये WhatsApp सपोर्ट करणे बंद झाले तर तुमच्यासाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात.Also Read - WhatsApp घेऊन येतंय नवंकोरं फीचर; फोटो क्वालिटी होणार नाही खराब

आता 1 नोव्हेंबरपासून काही स्मार्टफोनला WhatsApp सपोर्ट करणे बंद करेल. यामध्ये Android आणि iOS दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर आधारित स्मार्टफोनचा समावेश आहे. रिपोर्टनुसार WhatsApp यापुढे अँड्रॉइड 4.0.4 वर चालवणाऱ्या स्मार्टफोनवर काम करणार नाही. जर तुम्ही iOS9 वर आधारित फोन वापरत असाल तर 1 नोव्हेंबरनंतर तुम्ही त्यात WhatsApp वापरू शकणार नाही. Also Read - GB WhatsApp नेमके आहे तरी काय? जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती; नाहीतर होईल नुकसान!

या स्मार्टफोनमध्ये WhatsApp काम करणार नाही

जर तुम्ही Samsung स्मार्टफोन वापरत असाल तर कंपनीच्या अनेक मॉडेल्समध्ये WhatsApp सपोर्ट बंद होईल. यामध्ये Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Xcover 2, Samsung Galaxy Core आणि Samsung Galaxy Ace 2 यांचा समावेश आहे. तर Sony ब्रांन्डचे Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L आणि Sony Xperia Arc S मध्ये देखील 1 नोव्हेंबर नंतर WhatsApp वापरता येणार नाही. Also Read - कोरोना प्रतिबंधक लस घ्यायची आहे? मग व्हाट्सअॅपवर असे शोधा जवळचे लसीकरण केंद्र

यामध्ये Huawei ब्रांडचे Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend D Quad XL, Huawei Ascend D1 Quad XL, Huawei Ascend P1 S आणि Huawei Ascend D2 यांचा समावेश आहे. तर WhatsApp बंद होणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये ZTE Grand S Flex, ZTE V956, ZTE Grand X Quad V987 आणि ZTE Grand Memo यांचा देखईल समावेश आहे.

याशिवाय LG Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus F5, LG Optimus L5, LG Optimus L5 II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II मध्ये देखील 1 नोव्हेंबरनंतर व्हॉट्सअॅप सपोर्ट करणार नाही. तसेच Apple iPhone SE, Apple 6s आणि Apple 6s Plus वापरणारे यूजर्सही 1 नोव्हेंबरनंतर WhatsApp वापरू शकणार नाहीत. याशिवाय Lenovo A820, HTC Desire 500, Alcatel One Touch Evo 7 आणि इतर काही फोन जसे की Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, , UMi X2, Faea F1 आणि THL W8 देखील या यादीत समाविष्ट आहेत.