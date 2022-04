Bandhan Bank Recruitment 2022: बँकेत नोकरी (Bank Jobs 2022) शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी चांगली बातमी आहे. बंधन बँकेत (Bandhan Bank) लवकरच 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार (Bandhan Bank Recruitment 2022 notification) आहे. बंधन बँकेने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांसाठी (Data Entry Operator) उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणारे इच्छुक आणि पात्र उमेदवार अधिकृत वेबसाइट (official website) ncs.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. उमेदवारांनी हे लक्षात घ्या की या पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (last date to apply) 29 एप्रिल 2022 आहे. या भरतीअंतर्गत 39 डेटा एंट्री ऑपरेटर पदांसाठी उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहे. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन एकदा सविस्तर अधिसूचना तपासणे आवश्यक आहे.Also Read - Indian Army Jobs: आता लष्करातही कॉन्ट्रॅक्टच्या आधारावर होऊ शकते भरती, जाणून घ्या काय असतील नियम

Bandhan Bank Recruitment 2022: आवश्यक पात्रता आणि निकष

बंधन बँकेत डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी एकूण 39 रिक्त जागा आहेत. या पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत कोणत्याही शाखेतून 12वी उत्तीर्ण उमेदवार सहभागी होऊ शकतात. या पदासाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांचे वय 18 ते 29 वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांना भरती संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना वाचण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. (Good News For Bank Job Seekers! Recruitment of 12th pass candidates in Bandhan Bank)

Bandhan Bank Recruitment 2022: असा करा अर्ज

अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांना प्रथम अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. येथे आपला तपशील देऊन नोंदणी करावी लागेल. नोंदणी केल्यानंतर उमेदवार त्यांच्या यूजर आयडी आणि पासवर्डद्वारे लॉग इन करू शकतात. यानंतर ऑनलाइन अर्ज या पर्यायावर क्लिक करा आणि अर्ज भरा. इतर कोणत्याही माहितीसाठी किंवा तक्रारीसाठी, उमेदवार बँकेच्या एचआर विभागाशी संपर्क साधू शकतात. HR चा संपर्क क्रमांक 9748330338 आहे.