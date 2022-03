Bangladesh ISKCON Temple Attack: भारताचा शेजारचा देश असलेल्या बांगलादेशमध्ये (Bangladesh ) पुन्हा एकदा हिंदू मंदिरावर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील इस्कॉन राधाकांता मंदिरावर गुरुवारी संध्याकाळी जमावाने हल्ला (ISKCON Temple Attack) करत तोडफोड केली. इस्कॉन मंदिराची तोडफोड करत याठिकाणी ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूही लुटून जमावातील काही लोकं घेऊन गेले. या हल्ल्यात अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.Also Read - Bangladesh Factory Fire News: बांगलादेशात भीषण आग, 50 जणांचा होळपळून मृत्यू, शेकडो बेपत्ता

मिळालेल्या माहितीनुसार, हाजी सैफुल्लाच्या नेतृत्वाखाली 200 हून अधिक लोकांच्या जमावाने इस्कॉन मंदिरावर हल्ला केला. मंदिराची तोडफोड करत लुटमार करण्यात आली. ढाकामधील वारी येथील 222 लाल मोहन साहा स्ट्रीटवर असलेल्या इस्कॉन राधाकांता मंदिरात गुरुवारी सायंकाळी हा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात अनेक जण जखमी झाले आहेत.’

On the night of shab-e-barat, Extremists are again attacking the Wari Radhakanta #ISKCON temple in Dhaka. We are requesting to all the Hindus to play their role in protecting the temple. #SaveBangladeshiHindus#SaveHinduTemplesInBangladesh @RadharamnDas @iskcon @india_iskcon pic.twitter.com/DVLZF7yVPG

— Voice Of Bangladeshi Hindus 🇧🇩 (@VoiceOfHindu71) March 17, 2022