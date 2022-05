Bank Holidays in June 2022: काही दिवसातच मे महिना संपून जून महिना सुरू होणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर जूनमध्ये बँकेत काही काम असेल तर बँकांच्या सुट्ट्याविषयी (Holidays in June 2022) माहिती असणे गरजेचे आहे. कारण जून महिन्यात बँका 8 दिवस बंद राहणार आहे. या बँक सुट्ट्यांमध्ये 6 दिवसांच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांचाही (Bank Holidays Dates in June) समावेश आहे. तर इतर काही दिवशी प्रादेशिक सणांमुळे बँका बंद राहतील. रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार बँक जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच म्हणजे 2 जून रोजी (Maharana Pratap Jayanti) बंद राहणार आहे.Also Read - Maharana Pratap Jayanti : महाराणा प्रताप यांना आईने दिले होते युद्धाचे धडे, जाणून घ्या त्यांच्या जीवनाविषयी 'या' 7 विशेष बाबी!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानुसार (RBI) बँकांच्या सुट्ट्या राज्यानुसार वेगवेगळ्या असतात. फक्त प्रत्येक दूसरा शनिवार आणि सर्व रविवारीची सुट्टी समान असते. याशिवाय सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही सर्व बँका बंद राहतात. Also Read - Maharana Pratap Jayanti 2022 : महान योद्धा महाराणा प्रताप यांचे 10 प्रेरणादायी विचार घ्या जाणून!

पहिली सार्वजनिक सुट्टी 2 जून रोजी

जूनमधील पहिली बँक सुट्टी महाराणा प्रताप जयंतीच्या दिवशी 2 जूर रोजी असेल. परंतु या दिवशी बँका फक्त हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथे बंद राहतील. या दिवशी सर्व सरकारी, खाजगी, विदेशी, सहकारी आणि प्रादेशिक बँका बंद राहतील.

दुसरी सुट्टी 15 जून रोजी

15 जून रोजी देखील बँकांना दुसरी सुट्टी असेल. या दिवशी देशाच्या काही भागात वायएमए दिवस, काही ठिकाणी गुरु हरगोविंद सिंग जयंती आणि काही भागात राजा संक्रांती साजरी केली जाईल. या दिवशी फक्त आयझोल, भुवनेश्वर, जम्मू आणि श्रीनगरमध्ये बँका बंद राहतील.

तारखेनुसार कधी कधी बंद राहतील बँका?

2 जून- महाराणा प्रताप जयंती (शिमलामध्ये बँक बंद)

5 जून- रविवार

11 जून- दूसरा शनिवार

12 जून- रविवार

१५ जून – गुरु हरबोबिंद जयंती, राजा संक्रांती, वायएमए (मिझोराम, भुवनेश्वर, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बँका बंद)

19 जून- रविवार

25 जून- चौथा शनिवार

26 जून- रविवार

हे देखील लक्षात ठेवा

हे लक्षात ठेवा की ज्या दिवशी बँका बंद असतील त्या दिवशीही बँकेशी संबंधित महत्त्वाचे काम करता येतात. कारण बँकांच्या सर्व सेवा आता ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन सेवा वर्षभर सुरू राहतात. याद्वारे तुम्ही तुमच्या बँकेशी संबंधित अनेक कामांचा निपटारा करू शकता. बँकेच्या सुट्टीच्या दिवशी फक्त बँक शाखा बंद असतात. तर एटीएम, कॅश डिपॉझिट मशीन, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, ऑनलाइन बँकिंग सेवा सुरू असते.