मुंबई : नोव्हेंबर महिना (November 2021) हा सण आणि उत्साहाने भरलेला असून महत्त्वाच्या कामासाठी तुम्ही बँकेत जाण्याचा विचार करत असाल तर सर्व खासगी आणि सार्वजनिक बँकांच्या सुट्ट्यांची (Bank Holidays) माहिती घेणे आवश्यक आहे. नोव्हेंबरमधील सुट्टीचे दिवस (November Bank Holidays) लक्षात घेऊन आत्तापासूनच आपल्या कामाचे नियोजन करावे. जेणेकरून तुम्हाला कोणत्याही महत्त्वाच्या कामात अडथळा जाणवणार नाही. (Bank Holidays In November 2021: Banks closed for 17 days in November, see full list of holidays here)

आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगण्यात आले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र, विदेशी बँका, सहकारी बँका आणि देशभरातील प्रादेशिक बँका पुढील तारखांना बंद राहतील. आरबीआयने जारी केलेल्या सुट्ट्यांची यादी राज्य-विशिष्ट उत्सव, धार्मिक सुट्ट्या आणि उत्सव समारंभ या तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आली आहे.

नोव्हेंबरमध्ये देशभरातील विविध शहरांमध्ये एकूण 17 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. नोव्हेंबर २०२१ मधील बँक सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी येथे देत आहोत. (Bank Holidays In November 2021: Banks closed for 17 days in November, see full list of holidays here)

कन्नड राज्योत्सव/कुट: 1 नोव्हेंबर

नरक चतुर्दशी : 3 नोव्हेंबर

दिवाळी अमावस्या (लक्ष्मी पूजा)/दीपावली/काली पूजा: 4 नोव्हेंबर

दिवाळी (बलिप्रतिपदा) / विक्रम संवंत नववर्ष दिन / गोवर्धन पूजा: 5 नोव्हेंबर

भाऊबीज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा/दीपावली/निंगोल चक्कूबा: 6 नोव्हेंबर

छठ पूजा/सूर्य पष्टी दाला छठ (सायं अर्ध): 10 नोव्हेंबर

छठ पूजा 11 नोव्हेंबर

वांगला महोत्सव:12 नोव्हेंबर

गुरु नानक जयंती/कार्तिका पौर्णिमा: 19 नोव्हेंबर

कनकदास जयंती : 22 नोव्हेंबर

सेंग कुत्सनेम: 23 नोव्हेंबर

वरील सुट्यांसोबतच महिन्यातील चार रविवार आणि महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार देखील बँकेला सुट्टी असणार आहे.

7 नोव्हेंबर : रविवार

13 नोव्हेंबर : महिन्याचा दुसरा शनिवार

14 नोव्हेंबर : रविवार

21 नोव्हेंबर : रविवार

27 नोव्हेंबर : महिन्याचा चौथा शनिवार

28 नोव्हेंबर : रविवार