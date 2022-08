Bank Holidays September 2022 : या वर्षातला 9 वा महिना काही दिवसांमध्येच सुरू होणार आहे. ऑगस्ट महिना संपायला आता अवघे काही दिवस बाकी राहिले आहेत. सप्टेंबर महिन्यामध्ये गणेशोत्सवासोबत (Ganeshostav 2022) अनेक सण आहेत. या सणांच्या काळामध्ये बँका बंद (Bank Holidays) राहणार आहेत. सप्टेंबर महिन्यात तुम्हाला बँकेशी (Bank) संबंधित काही कामं करायची असतील तर तुम्हाला बँका कोणत्या दिवशी बंद (Bank Holiday) असणार आहेत हे जाणून घेणे खूपच गरजेचे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सप्टेंबर 2022 मधील बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी (Bank Holidays August 2022) जाहीर केली आहे. आरबीआयने आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर सुट्ट्यांची यादी जारी केली आहे. या यादीनुसार सप्टेंबर 2022 मध्ये 13 दिवस बँका बंद (Bank Holidays List September 2022) राहणार आहेत.Also Read - HDFC Bank: एचडीएफसी बँकेची मोठी घोषणा, या निर्णयामुळे ग्राहकांना बसणार झटका!

सप्टेंबर महिन्यात 13 दिवस बँका राहणार बंद –

सप्टेंबर महिन्यात बँकेत जाण्यापूर्वी तु्म्ही बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी (Bank Holidays List) जरुर बघायला हवी. नाही तर तुमचा वेळ वाया जाईल. सप्टेंबर 2022 मध्ये बँकांना एकूण 13 दिवस बँकांना सुट्ट्या (Bank Holidays in August) असणार आहेत. आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिलेल्या सुट्ट्यांच्या यादीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात देशाच्या विविध भागात विविध सण साजरे केले जातात. यामध्ये गणेशोत्सव, नवरात्री या सारख्या सणांचा समावेश आहे. दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार आणि रविवारी या साप्ताहिक सुट्ट्या असतील. पुढील महिन्यात 13 दिवस बँकांमध्ये कामकाज होणार नाही. या कालावधीत ग्राहक एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, नेट बँकिंग आणि इतर सेवा वापरू शकतात.

सप्टेंबर 2022 मधील बँक सुट्ट्यांची यादी –

1 सप्टेंबर – गणेश चतुर्थी (दुसरा दिवस) – पणजीत बँका बंद

4 सप्टेंबर – रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)

6 सप्टेंबर – कर्मपूजा – रांचीमध्ये बँका बंद

7 सप्टेंबर – पहिला ओणम – कोची आणि तिरुवनंतपुरममध्ये बँका बंद

8 सप्टेंबर – थिरुओनम- कोची आणि तिरुअनंतपुरममध्ये बँका बंद

9 सप्टेंबर: – इंद्रजात्रा-गंगटोकमध्ये बँक बंद

10 सप्टेंबर – शनिवार (महिन्याचा दुसरा शनिवार), श्री नरवण गुरु जयंती

11 सप्टेंबर – रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)

18 सप्टेंबर – रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)

21 सप्टेंबर – श्री नरवणे गुरु समाधी दिन – कोची आणि तिरुवनंतपुरममध्ये बँका बंद

24 सप्टेंबर – शनिवार (महिन्याचा चौथा शनिवार)

25 सप्टेंबर – रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)

26 सप्टेंबर – नवरात्री स्थापना / लॅनिंगथौ सन्माही चौरेन हौबा – इम्फाळ आणि जयपूरमध्ये बँका बंद