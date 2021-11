नवी दिल्ली: बँक ऑफ इंडियामध्ये लखनऊ झोनमध्ये इयत्ता 8 वी, 10 वी आणि पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी मेगा भरती (Bank of India Meha Bharti)होणार आहे. यासाठी फॅकल्टी, ऑफिस असिस्टंट, ऑफिस अटेंडंट, माळी आणि काउंसिलर या पदांसाठी (Bank of India Job) अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार दिल्ली: बँक ऑफ इंडियाची अधिकृत वेबसाइट bankofindia.co.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. कृपया लक्षात घ्या की अर्ज (Bank of India Recruitment) करण्याची अंतिम तारीख 15 नोव्हेंबर 2021 आहे. (Golden Opportunity for Bank of India, 8th, 10th and Post Graduate Candidates Apply Quickly)Also Read - IOCL Recruitment 2021: इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये नोकरीची संधी; अर्ज करण्यासाठी उद्या शेवटची तारीख

Bank of India Recruitment साठी रिक्त जागांचा तपशील आणि पगार

फॅकल्टी– 20 हजार रुपये

ऑफिस असिस्टंट – 15 हजार रुपये

ऑफिस अटेंडंट – 8 हजार रुपये

वॉचमन कम गार्डनर – 6 हजार रुपये

वॉचमन कम गार्डनर – 6 हजार रुपये

आर्थिक साक्षरता सल्लागार – 18 हजार रुपये

Bank of India Recruitment साठी आवश्यक पात्रता आणि निकष

फॅकल्टी : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये पदवी आणि पदविका असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. संगणकाचेही ज्ञान असावे.

ऑफिस असिस्टंट : उमेदवाराकडे पदवी असावी आणि संगणकाचे मूलभूत ज्ञान आवश्यक.

ऑफिस अटेंडंट : उमेदवार किमान 10वी पास असणे आवश्यक.

वॉचमन कम गार्डनर – उमेदवार किमान आठवी पास असणे आवश्यक.

आर्थिक साक्षरता समुपदेशक : उमेदवाराकडे UGC द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक. (Golden Opportunity for Bank of India, 8th, 10th and Post Graduate Candidates Apply Quickly)