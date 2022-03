Barak Obama Corona Positive : दोन वर्षापूर्वी आलेल्या कोरोनाने (Corona Virus) संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली होती. आता कुठे कोरोनाचा (Corona Update) प्रभाव कमी होत चालली आहे. पण कोरोना काही संपला नाही. सध्या कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) सुरु आहे. पण कोरोना रुग्णांचा आणि मृतांचा आकडा कमी झाला आहे. अद्यापही कोरोनाचे रुग्ण सापडत आहेत. अशामध्ये अमेरिकेचे (America) माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा (former us president barack obama) यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बराक ओबामा यांनी स्वत: ट्वीट करत ही माहिती दिली आहे.Also Read - HSC Exam 2022: बारावीची परीक्षा आजपासून, कोरोनानंतर पहिल्यांदाच ऑफलाईन परीक्षा!

दोन दिवसांपासून बराक ओबामा यांच्या घश्यात दुखत होते. त्यामुळे त्यांनी कोरोना टेस्ट करुन घेतली. त्यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह (Barak Obama Corona Positive) आली आहे. बराक ओबामा आणि त्यांची पत्नी या दोघांनी देखील कोरोनाच्या दोन्ही लसी घेतल्या आहेत. तरी सुद्धा त्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बराक ओबामा यांना उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. Also Read - Maharashtra Unlock: राज्यातील 14 जिल्हे आजपासून अनलॉक; नाट्यगृहांपासून पर्यटन स्थळांपर्यंत सर्वकाही 100 टक्के क्षमतेने सुरु!

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022