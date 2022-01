Bharat Biotechs Covaxin: देशात कोरोनाने (Corona Virus) पुन्हा डोकं वर काढले आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची (Corona Patient) संख्या झपाट्याने वाढत असून त्यात ओमक्रॉनचे रुग्ण (Omicron Patient) देखील वाढत आहे. ही कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) असल्याचे म्हटले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोरोनाला आळा घालण्यासाठी लसीकरण मोहीम (Vaccination) वेगाने राबवली जात आहे. अशामध्ये कोरोनाविरोधातील प्रतिबंधक लस (Corona Vaccine) तयार करणाऱ्या भारत बायोटेक (Bharat Biotech) या कंपनीने महत्वाचा सल्ला दिला आहे. कोवॅक्सिनची (Covaxin) लस घेतल्यानंतर किशोरवयीन मुलांनी पॅरासिटामॉल (Paracetamol) किंवा पेन किलर (Pain Killer) गोळ्या घेणं टाळावे, असा सल्ला भारत बायोटेकने दिला आहे. याबाबत त्यांनी बुधवारी परिपत्रक काढले आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: राज्यात अँटीजेन टेस्टवर भर, होम क्वारंटाईन कालावधी फक्त 7 दिवसांचा

No paracetamol or pain killers are recommended after being vaccinated with Covaxin: Bharat Biotech pic.twitter.com/hPMb3x2dX3

— ANI (@ANI) January 5, 2022