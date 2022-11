Bharat Jodo Yatra : भारत जोडो यात्रेत पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा? मध्य प्रदेशात गुन्हा दाखल

Bharat Jodo Yatra : काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची भारत जोडो यात्रा पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल (viral video) झाला आहे. या व्हिडिओत मध्य प्रदेशात भारत जोडो यात्रेदरम्यान ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा (Pakistana Jindabad) देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यानंतर मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर काँग्रेसने (Bharat Jodo Yatra Video) हा फेक व्हिडिओ असल्याचे म्हटले आहे. तर भारतीय जनता पक्षाने घोषणाबाजीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर काँग्रेसने व्हिडिओ डिलीट केला आहे.

काँग्रेसने हा व्हिडिओ बनावट असल्याचे म्हटले आहे. या व्हिडिओचा वापर करून भाजप राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील पदयात्रेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. खरगोनचे पोलीस अधीक्षक धरमवीर सिंह यादव यांनी सांगितले की पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी भारतीय दंड संहिता (राष्ट्रीय अखंडतेला बाधा पोहोचवणे) कलम 153(ब) आणि कलम 188 अंतर्गत शनिवारी सनावद पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एसपी धरमवीर सिंह यांनी पुढे बोलताना सांगितले की या प्रकरणाचा तपास सुरू असून सध्या अधिक माहिती देता येणार नाही.

काँग्रेसच्या मध्य प्रदेश युनिटचे मीडिया प्रभारी के के मिश्रा यांनी एक निवेदन जारी करून हा व्हिडिओ खरा नसून आणि तो एडीट केलेला आहे. ‘राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रेच्या यशाने भाजप घाबरला आहे. या यात्रेला बदनाम करण्याचा घाणेरडा प्रयत्न भाजपने फेक व्हिडिओद्वारे केला आहे. तसेच पुढे बोलताना केके मिश्रा म्हणाले की मध्य प्रदेश भाजपचे मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर यांनी हा बनावट व्हिडिओ ट्विटर हँडलवर शेअर केला आहे. त्यांच्या विरोधात कायदेशीर पावले उचलली जातील.

मध्य प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते पंकज चतुर्वेदी म्हणाले की, 25 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8.52 वाजता हा व्हिडिओ प्रदेश काँग्रेसच्या ट्विटर हँडलने शेअर केला होता आणि नंतर त्यात पाकिस्तान समर्थक घोषणा ऐकू आल्याने तो काढून टाकला. ‘व्हिडिओमध्ये कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर नसताना काँग्रेसने ते ट्विट आपल्या ट्विटर हँडलवरून का काढले? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. तसेच यावरून काँग्रेसचा दुटप्पीपणा दिसून येतो असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

After Richa Chaddha’s public application to join Rahul Gandhi’s Bharat “Jodo” Yatra, “Pakistan Zindabad” (listen towards the end of the video) slogans raised in Khargon.

INC MP posted the video and then deleted it after the faux pas came to light.

This is Congress’s truth… pic.twitter.com/ZkVEkd4pCf

— Amit Malviya (@amitmalviya) November 25, 2022