Tamilnadu Accident: रथयात्रेदरम्यान हायटेंशन विद्युत वाहिनीचा धक्का बसून 11 जणांचा जागेवरच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये 2 मुलांचा समावेश आहे. या दुर्घटनेत अनेकजण जखमी झाले असून त्यांना तंजोर मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तामिळनाडूतील तंझावर शहरात बुधवारी (27 एप्रिल) सकाळी ही घटना घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, तंझावरच्या एका मंदिरात बुधवार सकाळी 94 वा अप्पर गुरुपूजा उत्सव साजरा करण्यात आला. मंगळवारी रात्रीपासूनच मंदिरात भाविकांनी गर्दी केली होती. पुजेनंतर बुधवारी सकाळी रथयात्रा काढण्यात आली. रथ ओढण्यासाठी शेकडो भाविक पुढे आले होते. या दरम्यान रथाला हायटेंशन विद्युत वाहिनीचा धक्का बसून 11 भाविकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण किरकोळ जखमी झाले. मृतांमध्ये 2 मुलांचा समावेश आहे. जखमी नागरिकांना तंजोर मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

Tamil Nadu | At least 10 people died after a temple car (of chariot festival) came in contact with a live wire in the Thanjavur district. More details are awaited. pic.twitter.com/clhjADE6J3

— ANI (@ANI) April 27, 2022