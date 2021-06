नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकरानं शुक्रवारी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कोरोनाव्हायरसची लागण झाल्यानंतर उपचारासाठी (Covid-19 Treatment) मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. त्याचबरोबर कोरोनामुळे निधन झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या शासकीय मदतीवर देखील कोणताही कर आकारण्यात येणार नाही. यासोबतच पॅनकार्ड (PAN Card) आणि आधार कार्ड (Aadhar Card) लिंक (Pan-Aadhaar linking) करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आधी अंतिम मुदत ही 30 जूनपर्यंत होती. Also Read - 7th Pay Commission Updates: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच मिळणार Good News!अकाउंटवर येईल मोठी रक्कम

अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी शुक्रवारी ही घोषणा केली आहे. अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले, पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठीच्या मुदतीत 3 महिन्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ 30 सप्टेंबरपर्यंत असणार आहे. त्याशिवाय थेट कर देयकेची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवून 31 ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली आहे. सध्या, त्याची अंतिम मुदत 30 जून होती. याशिवाय करदात्यांसाठीही अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. वेगवेगळ्या कामांची मुदत 15 दिवसांवरून 2 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

Relief to Income Tax Payer

✅Time to invest in residential house for tax deduction extension for more than 3 months.

✅PAN Aadhar Linking Extension of 3 months

✅Vivad se Vishwas Payment without interest – extension by 2 months from 30th June to 31st August https://t.co/xRz1SxfzKS pic.twitter.com/hEOLqXzGHh

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 25, 2021