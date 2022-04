Big News: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (NIA) मुंबई कार्यालयात एक ईमेल (Email) आला आहे. त्यातून पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट आखण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ’20 स्लिपर सेल आणि 20 किलो आरडीएक्स तयार असल्याचे ईमेलमध्ये म्हटले आहे. धक्कादायक म्हणजे पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट उघडकीस येऊ नये, म्हणून आपण आत्महत्या करत असल्याचे देखील हा ईमेल पाठवणाऱ्याने म्हटले आहे. या प्रकरणी NIA ने चौकशी सुरू केली आहे. या कटाचा छडा लावण्यासाठी अनेक पथके तयार करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.Also Read - गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा मराठीमध्ये - Gudi Padwa Wishes in Marathi

पंतप्रधान मोदींची हत्या करण्यासाठी 20 स्लिपर सेल आणि 20 किलो आरडीएक्स तयार असल्याचे ईमेलमध्ये म्हटले आहे. हल्ल्याची योजना पूर्ण झाली आहे. अनेक दशतवाद्यांची आपले संबंध असल्याचे ईमेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीने म्हटले आहे. क्कादायक म्हणजे पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट उघडकीस येऊ नये, म्हणून आपण आत्महत्या करत असल्याचे देखील हा ईमेल पाठवणाऱ्याने म्हटले आहे.

If anyone threatens country’s PM, it’s not right. This will be investigated if it’s (letter) from Maharashtra. The truth will be revealed: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil on a purported letter threatening to kill PM Modi pic.twitter.com/EhX1m7Wzxk

— ANI (@ANI) April 1, 2022