नवी दिल्ली: वाढत्या महागाईनं होरपळून निघालेल्या जनतेला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejariwal) यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्ली सरकारनं (Delhi Government) पेट्रोलच्या दरात 8 रुपये प्रति लिटर कपात (Petrol Price Cut) करण्याची घोषणा केली आहे. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आज मध्यरात्रीपासून दिल्लीत पेट्रोलचे नवे दर (Petrol Price Cut By Rs 8 Per Litre In Delhi) लागू करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. दिल्लीत पेट्रोलच्या दरावरील मुल्यवर्धित करात (Vat) 19.40 ते 30 टक्के कपात करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यानंतर पेट्रोल तब्बल 8 रुपये प्रति लीटर स्वस्त होणार आहे. केजरीवाल सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दिल्ली सरकारनं पेट्रोलवरील वस्तु आणि सेवाकर (Value Added Tax) कपात केल्यानंतर पेट्रोल 8 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 103.97 रुपये असून डिझेल 86.67 रुपये प्रति लिटर आहे. गुरुवारपासून दिल्लीत पेट्रोल 95 रुपये प्रति लिटर दराने मिळेल. केजरीवाल सरकारच्या निर्णयामुळे दिल्लीकरांमध्ये आनंदी झाले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने दिवाळीच्या एक दिवस आधी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली होती. डिझेल 10 तर पेट्रोलच्या दरात 5 रुपयांनी स्वस्त केलं होतं. त्यानंतर देशातील इतर राज्यांनी पेट्रोलवरील वॅटमध्ये कपात केली होती. त्यापाठोपाठ आता दिल्ली सरकारने देखील इंधनावरील वॅटमध्ये कपात केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप इंधनावरील वॅट कपात करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. दिल्लीनंतर आता तरी महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील वॅटमध्ये कपात करून महागाईतून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा जनतेकडून केली जात आहे.