Big Offer : OnePlus 10R 5G वर जबरदस्त ऑफर, तुम्ही खरेदी करू शकता निम्म्या किमतीत

OnePlus 10R 5G वर जबरदस्त ऑफर (Offer on OnePlus 10R 5G) सुरू आहे. 39000 रुपये किंमत असलेला OnePlus 10R 5G तुम्ही केवळ 20449 रुपयांत खरेदी करू शकतात. नेमकी काय आहे ही (OnePlus Phone) ऑफर जाणून घ्या...

OnePlus 10R 5G

OnePlus फोनच्या चाहत्यांसाठी खूश खबर आहे. वनप्लसचा OnePlus 10R 5G फोनवर जबरदस्त ऑफर सुरू आहे. या फोनवर अमेझॉनवर (Amazon) ही ऑफर मिळत आहे. या ऑफरनुसार, तुम्ही 39000 रुपये किंमत असलेला फोन अक्षरशः निम्म्या किमतीत मिळतोय. या फोनमध्ये 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज आहे. तसेच यात 5000 mAh ची बॅटरी आणि 80W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट देण्यात आला आहे. फोनमध्ये 50 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे.

अमेझॉनवर OnePlus 10R 5G हा फोन 38999 किमतीत लिस्टेड आहे. या फोनवर 4000 रुपयांची फ्लॅट सूट देण्यात आली आहे. त्यानंतर या फोनची किंमत 34999 रुपये होते. विशेष म्हणजे या फोनवर बँक ऑफर आणि एक्सचेंज ऑफर देखील मिळते.

काय आहे बँक ऑफर…

बँक ऑफरनुसार, ग्राहकाला 1250 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते. याशिवाय एक्सचेंज ऑफरवर खरेदी केल्यास तुम्हाला 13300 रुपयांची सूट मिळेल. बँक ऑफर आणि एक्सचेंज ऑफरचा विचार केल्यास OnePlus 10R 5G हा फोन तुम्ही 20000 हून कमी किमतीत खरेदी करी शकतात.

OnePlus 10R 5G चे स्पेसिफिकेशन्स…

भारतीय बाजारातील किंमत: ₹ 38999.

कॅमेराः 50 MP + 8 MP + 2 MP

Rear Camera- 50 MP + 8 MP + 2 MP

फ्रंट कॅमेरा- 16 MP

रॅमः 8 GB

स्टोरेजः 128 GB

बॅटरीः 5000 MAh

ऑपरेटिंग सिस्टमः Android V12

कस्टम यूआयः Oxygen OS

सिम स्लॉटः Dual SIM, GSM+GSM

सिम साईजः SIM1: Nano, SIM2: Nano

नेटवर्कः 5G Supported By Device (Network Not Rolled-Out In India), 4G (Supports Indian Bands), 3G, 2G

फिंगरप्रिंट सेंसरः Yes

डिझाईन

हाइटः 163.3 Mm

विड्थः 75.5 Mm

थिकनेसः 8.2 Mm

वेटः 186 Grams

कलर्सः Sierra Black, Forest Green

डिस्प्ले

स्क्रीन साइजः 6.7 Inches (17.02 Cm)

स्क्रीन रेझोल्युशनः 2412 X 1080 Pixels

ऑस्पेक्ट रेशियोः 20.1:9

पिक्सल डेंसिटीः 394 Ppi

डिस्प्ले टाईपः Fluid OLED

Refresh Rateः 120 Hz

स्क्रीन प्रटेक्शनः Corning Gorilla Glass

टच स्क्रीनः Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-Touch

परफॉर्मेंस

चिपसेटः Dimensity 8100-MAX

प्रोसेसरः Octa Core (2.85 GHz, Quad Core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad Core, Cortex A55)

आर्किटेक्चरः 64 Bit

ग्राफिक्सः Arm Mali-G610

रॅम 8 GB

इंटर्नल मेमरीः 128 GB

कॅमेरा रेझोल्युशनः 50 MP F/1.8, Wide Angle, Primary Camera, 8 MP F/2.2, Ultra-Wide Angle Camera, 2 MP F/2.4, Macro Camera

ऑटो फोकसः Yes, Phase Detection Autofocus, Continuos Autofocus, Laser Autofocus

फ्लॅशः Yes, Dual LED Flash

सेटिंगः Exposure Compensation, ISO Control

शूटिंग मोड्सः Continues Shooting, High Dynamic Range Mode (HDR)

कॅमेरा फीचर्सः Digital Zoom, Auto Flash, Face Detection, Touch To Focus

व्हिडिओ रिकॉर्डिंगः Yes

Front Camera Resolution 16 MP F/2.4, Wide Angle, Primary Camera



बॅटरीः

कपॅसिटीः 5000 MAh

टाईपः Li-Polymer

क्विक चार्जिंगः 80W SUPERVOOC

यूएसबी टाईप सीः Yes

नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीः

सिम साइज SIM1: Nano, SIM2: Nano

नेटवर्क सपॉर्टः 5G Supported By Device (Network Not Rolled-Out In India), 4G (Supports Indian Bands), 3G, 2G

वॉल्टः Yes

सिम 1ः 4G Bands : TD-LTE 2600(Band 38) / 2300(Band 40) / 2500(Band 41) / 2100(Band 34) / 1900(Band 39), FD-LTE 2100(Band 1) / 1800(Band 3) / 2600(Band 7) / 900(Band 8) / 700(Band 28) / 1900(Band 2) / 1700(Band 4) / 850(Band 5) / 850(Band 18) / 850(Band 19) / 850(Band 26), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available

सिम 2ः 4G Bands : TD-LTE 2600(Band 38) / 2300(Band 40) / 2500(Band 41) / 2100(Band 34) / 1900(Band 39), FD-LTE 2100(Band 1) / 1800(Band 3) / 2600(Band 7) / 900(Band 8) / 700(Band 28) / 1900(Band 2) / 1700(Band 4) / 850(Band 5) / 850(Band 18) / 850(Band 19) / 850(Band 26), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available

वायफायः 802.11, A/Ac/Ax/B/G/N/N 5GHz, MIMO

वायफाय फीचर्सः Mobile Hotspot

ब्लूटूथ V5.2

जीपीएस With A-GPS, Glonass

यूएसबी कनेक्टिव्हीटी Mass Storage Device, USB Charging

मल्टीमीडिया

लाऊडस्पीकरः Yes

ऑडियो जॅकः USB Type-C

स्पेशल फीचर्स

फिंगरप्रिंट सेंसरः Yes

फिंगरप्रिंट सेंसर पोझिशनः On-Screen

फिंगरप्रिंट सेंसर टाईपः Optical

अदर सेंसर्सः

Accelerometer, Electronic Compass, Gyroscope, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, Sensor Core, Flick-Detect Sensor