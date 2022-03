Bihar CM Nitish Kumar Attacked: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मुख्यमंत्री बख्तियारपूर (Bakhtiyarpur) येथे गंगा नदीच्या काठावर स्वातंत्र सेनानी शीलभद्र याजी (Shilbhadra Yaji) यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजलि अर्पण करण्यासाठी पोहोचले असता ही घटना घडली. एका तरुणाने मुख्यमंत्र्यांचे कवच भेदून त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सुरक्षारक्षकांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. आरोपी तरुणाला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले असून त्याची कसून चौकशी केली जात आहे. तरुणाने मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न का केला, यामागील कारण अद्याप समजू शकले नाही. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे.Also Read - ED RAID: मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्याच्या अडचणी आणखी वाढणार, श्रीधर पाटणकरांच्या इतर मालमत्ता ईडीच्या रडारवर!

मिळालेली माहिती अशी, की मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा ताफा बख्तियारपूर येथील गंगा नदीच्या काठावर पोहोचला होता. पंडित शीलभद्र याजी यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करण्यासाठी जात होते. तितक्यात एक तरुण आला आणि त्याने मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीवर बुक्की मारण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षारक्षकांच्या लक्षात ही बाब येताच त्यांनी तरुणाला ताब्यात घेतले. रविवारी सायंकाळी ही घटना घडली. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. आता या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Bihar | A youth tried to attack CM Nitish Kumar during a program in Bakhtiarpur. The accused was later detained by the Police.

(Viral video) pic.twitter.com/FoTMR3Xq8o

— ANI (@ANI) March 27, 2022