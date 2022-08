Bihar Political Crisis : बिहारच्या राजकारणात मोठा भूकंप आला. त्यातच नितीशकुमार सरकार (Bihar news) कोसळले आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार (Cm Nitishkumar) यांनी भाजपपासून फारकत घेतल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे. राज्यपाल फग्गु चौहान यांची भेट घेवून नितीशकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यापाठोपाठ भाजपच्या 16 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. नितीशकुमार (Bihar Breaking news) आता लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत नव्या आघाडी सरकारच्या स्थापनेचा दावा करणार असल्याचे समजते.Also Read - Vakri Shani 2022: शनिदेव 'या' 3 राशींच्या कुंडलीत बनत आहे राजयोग, जाणून घ्या काय होईल लाभ

रिपोर्ट्सनुसार,नितीश कुमार हे नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असतील तर तेजस्वी यादव हे नवे उपमुख्यमंत्री असतील. तसेच खातेवाटपाचे सर्व अधिकार हे नितीशकुमार यांच्याकडेच असतील, असा फॉर्म्युला निश्चित ठरला आहे. तर विधानसभा अध्यक्ष तेजस्वी यादव यांच्या राजदचाच असेल.

बिहारमध्ये (Bihar) जदयू (JDU) आणि भाजपची (BJP) युती तुटली आहे. जनता दल युनायटेडच्या बैठकीत मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. नितीशकुमार मंगळवारी दुपारी 4 वाजता राज्यपालांची भेट घेवून राजीनामा सोपवला. नितीश कुमार यांनी भाजपसोबतची युती तोडून राजदसोबत (RJD) आघाडी करणार असल्याचे निश्चित झाल्याचे समजते. नितीश कुमार राजद, काँग्रेस आणि डाव्यांसह नवीन सरकार बनवू शकतात, अशीही जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

Nitish Kumar resigns as Chief Minister of Bihar, breaks alliance with BJP#BiharPoliticalCrisis pic.twitter.com/GwtSlL2KG8

— ANI (@ANI) August 9, 2022