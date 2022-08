Bihar Political Crisis: महाराष्ट्रानंतर बिहारच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. नितीश कुमार यांनी भाजपसोबतची युती तोडीन राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा बहुमताचा दावा केला आहे. उद्या नितीश कुमार पुन्हा एकदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. बुधवारी ते सलग आठव्यांदा राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील. बिहारमधील महाआघाडीने त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. नितीश कुमार यांच्यासह राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते तेजस्वी यादव यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला.Also Read - Bihar Political Crisis: लालू प्रसादांनी नितीश कुमारांना म्हटलं होतं 'पलटूराम', जाणून घ्या काय आहे हा किस्सा

बिहारमध्ये पुन्हा एकदा 'चाचा-भतीजा' सरकार सत्तेत येत आहे. यासंदर्भात नितीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित शर्मा यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले. नितीश कुमार यांनी आपल्याला 164 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगत राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा केला आहे. शपथविधीची वेळ अद्याप ठरलेली नाही, याबाबत राज्यपाल लवकरच माहिती देऊ शकतात अशी माहिती अजित शर्मा यांनी दिली आहै.

We have support of seven Mahagathbandhan parties, 164 MLAs in Bihar assembly, says Nitish Kumar

Read @ANI Story | https://t.co/z6ahnD62TG#Mahagathbandhan #NitishKumarResigns #Bihar #BiharPolitics pic.twitter.com/V3eM6k6Jsz

