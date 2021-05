दरभंगा: ‘सायकल गर्ल’ या नावानं प्रसिद्ध झालेली बिहारची कन्या ज्योती पासवान (Bihar Cycle Girl Jyoti Paswan) हिचं पितृछत्र हरपलं. ज्योतीचे वडील मोहन पासवान यांचं आज सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्यानं (heart attack) निधन झालं. गेल्यावर्षी लॉकडाऊनच्या काळात ज्योतीनं आपल्या आजारी वडिलांना सायकलवर बसवून गुडगाव ते दरभंगा असं 200 किलोमीटर अंतर कापलं होतं. यावरून ज्योतीचं सर्वत्र कौतुकही झालं आहे. आता ज्योती पोरकी झाली आहे. Also Read - LIVE: शिवसेना आमदार प्रदीप जैस्वाल यांना सहा महिन्यांची शिक्षा

मिळालेली माहिती अशी की, ज्योतीचे वडील मोहन पासवान यांच्या चुलत्याचं काही दिवसांपूर्वी निधन झालं होतं. चुलत्याच्या उत्तरकार्याचं नियोजन सुरू असताना मोहन पासवान यांना चक्कर आली. ते जमिनीवर कोसळले. गावकऱ्यांनी त्यांना तातडीनं जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये हलवलं. पण त्याआधीच मोहन पासवान यांचा मृत्यू झाला होता. पासवान यांचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झाल्याचं त्यांच्या नातेवाईकांनी सांगितलं. वडिलांच्या मृत्यूमुळे ज्योतीच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

ज्योती ही बिहारमधील दरभंगा जिल्ह्यातील सिंहवाडा ब्लॉकमधील सिरहुल्ली गावात राहते. ती अवघ्या 13 वर्षांची आहे.

विशेष म्हणजे गेल्या लॉकडाऊनच्या काळात सर्व काही बंद असताना ज्योतीनं आजारी वडील मोहन पासवान यांना सायकलवर बसवून 8 दिवसांत गुडगावहून दरभंगा गाठलं होतं.

ज्योतीचे वडील गुडगाव येथे ऑटो चालवण्याचं काम करत होते. मात्र, जानेवारी 2020 मध्ये त्यांचा एक अपघात झाला होता. त्यात त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. नंतर ज्योती आपल्या वडीलांची काळजी घेण्यासाठी गुडगावला गेली होती. मात्र, त्यानंतर संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. त्यावेळी ज्योतीच्या समोर मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. त्या काळात ज्योतीनं मोठं धैर्य दाखवलं. तिनं 400 रुपयांत सायकल खरेदी करून आजारी वडिलांना बसवून थेट दरभंगा गाठलं होतं. ज्योतीनं आठ दिवसांत सुमारे 1200 किलोमीटरचा प्रवास केला होता.

