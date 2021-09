नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालली आहे. पण कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता लसीकरण (Vaccination) मोहीमेवर भर दिला जात आहे. अशामध्ये एक दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. पालकांना आता टेन्शन घ्यायची गरज नाही. कारण देशातील लहान मुलांसाठी आणखी एक कोरोना प्रतिबंधक लस (Corona Vaccine) येणार आहे. या लसीच्या मानवी चाचणीला (human testing of the vaccine) मंजुरी देण्यात आली आहे. लवकरच ही लस वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: दिलासादायक! राज्यात कोरोनाबाधितांपेक्षा कोरोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या जास्त

बायोलॉजिकल ई कोविड- 19 लस कार्बेव्हॅक्सच्या (Biological E Covid- 19 Carbowax) दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मानवी चाचणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. बायोटेक्नॉलॉजी विभागाने (Department of Biotechnology) शुक्रवारी सांगितले की, 'पाच वर्षांवरील मुलं आणि प्रोढांच्या कार्बेव्हॅक्स लसीच्या चाचणीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.' कार्बेव्हॅक्स लस बायोटेक्नॉलॉजी विभाग आणि त्याच्या पीएसयू बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टंट कॉन्सिलच्या (BIRC) सहकार्याने तयार केली जात आहे.

कार्बेव्हॅक्स लसीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणी आकडेवारीनंतर विषय तज्ज्ञ समितीने याचा आढावा घेतला. त्यानंतर भारतीय औषध महानिरीक्षकाने (Inspector General of Indian Medicine) तिसऱ्या टप्प्याच्या चाचण्यांना मंजुरी दिली आहे. डीबीटीने (DTB) याबद्दल सांगितले की, '1 सप्टेंबर 2021 रोजी बायोलॉजिकल ईला कॉब्रेव्हॅक्स लसीच्या टप्पा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चाचण्यांसाठी मान्यता मिळाली. लहान मुलं आणि प्रौढांवर ही चाचणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (World Health Organization) समोर ही चाचणी सादर करण्यास मदत मिळेल.'