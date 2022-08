BJP Parliamentary Board: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांना पक्षाच्या संघटनात्मक फेरबदलात भाजपच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या मंडळातून वगळण्यात आले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (JP Nadda) यांनी बुधवारी मोठा बदल करत पक्षाच्या केंद्रीय संसदीय मंडळाची घोषणा केली. पक्षाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (BS Yediyurappa) आणि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) यांचा पुनर्गठित संसदीय पक्ष मंडळात समावेश करण्यात आला आहे.Also Read - Nitin Gadkari: आता सर्व जुन्या वाहनांवर लागणार नवीन नंबर प्लेट, जाणून घ्या या मागचं कारण

भाजपच्या सर्वोच्च निर्णय घेणारे केंद्रीय संसदीय मंडळात आता अनेक नवीन चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आल आहे. या बोर्डाचा भाग असलेल्या इतर सदस्यांमध्ये राज्यसभा सदस्य आणि पक्षाच्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. लक्ष्मण, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बाल सिंग लालपुरा, पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव आणि माजी खासदार सुधा यादव आणि ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार सत्यनारायण जातिया यांच्यासह एकूण सहा नेत्यांचा समावेश आहे. Also Read - Parking Rules: बेशिस्त पार्किंगला लगाम घालण्यासाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय, भरावा लागेल इतका दंड

New additions to BJP Parliamentary Board – BS Yediyurappa, Sarbananda Sonowal, K Laxman.

The Board, headed by the party's national president JP Nadda, will also have PM Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh and Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/RXbRfDDetz

