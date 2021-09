बंगळुरू: बंगळुरू शहर गुरुवारी दुपारी भीषण स्फोटानं (Bengaluru Blast) हादरलं. या शक्तीशाली स्फोटात तीन जण ठार (three people death) झाले असून चार जण गंभीर (Four injured) जखमी झाले आहेत. त्यात दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की, 2 किलोमीटरपर्यंत आवाज ऐकू आला. थारागुपेट परिसरात पंचर दुरुस्तीच्या दुकानासह वाहतूक गोदामात स्फोट झाल्याची माहिती बंगळुरू (दक्षिण) चे पोलिस उपायुक्त हरीश पांडे यांनी यांनी दिली आहे.Also Read - कोणाचं काय तर कोणाचं काय! नागपुरात कोंबड्याच्या वाढदिवसाचं जंगी सेलिब्रेशन

पोलिसांनी दिलेल्या माहिती अशी की, थारागुपेट परिसरात अस्थिर रसायनाचा स्फोट होऊन जागेवर तीन जणांचा मृत्यू झाला तर चौघे गंभीर जखमी झाले. गॅस सिलिंडरचा स्फोट किंवा फटाक्यांचा स्फोट किंवा शॉर्ट सर्किटचा स्फोट नाही. कॉम्प्रेसरचे कोणतेही भाग देखील सापडले नाहीत. स्फोटातील मृतांची ओळख पटली आहे. औद्योगिक मालाच्या गोदामात स्फोट झाला. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. स्फोटाचा तपास सुरू आहे. फॉरेन्सिक तज्ज्ञ स्फोटाची चौकशी करत असून, त्यानंतर नेमका स्फोट कशामुळे झाला, हे स्पष्ट होईल. स्फोट झालेल्या गोदामात ‘अस्थिर रसायनांचे’ 60 बॉक्स आढळून आले आहेत. पोलिस गोदामाच्या मालकाचा शोध घेण्यात येत आहे. Also Read - IPL 2021: या स्टार क्रिकेटपटूची पत्नी अभिनेत्रीपेक्षा कमी नाही, फोटो वाढवतील हृदयाची धडधड!

Karnataka: Two people killed, three others injured in a blast at a firecracker storage facility in New Tharagupet area of Bengaluru earlier today, says DCP (South) Harish Pandey pic.twitter.com/QykVUFXtWF

