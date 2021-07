मुंबई : BMW Motorradने आपल्या अपडेटेड बाईक्स R 1250 GS आणि R 1250 GD Adventure भारतात लाँच केल्या आहेत. बीएमडब्ल्यूच्या R 1250 GS या बाईकची भारतीय बाजारात किंमत 20.45 लाख रुपये आहे. तर R 1250 GD Adventure या बाईकची किंमत 22.40 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या बाईक्स कॉम्पलिटी बिल्ट अप युनिट म्हणून उपलब्ध होईल. या बाईकमध्ये बऱ्याच बदलांसह नवीन उपकरणं वापरण्यात आली आहेत.

बीएमडब्ल्यूच्या या नवीन बाईकमध्ये नवीन फीचर (New feature in the bike) म्हणून कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (Braking system ) वापरली गेली आहे जी पुढचे आणि मागचे ब्रेक लावण्यास भाग पाडते. हे सिक्स एक्सिस आयएमयूसोबत (Six Axis IMU ) वेगवेगळ्या रायडिंग (Riding ) परिस्थितीमध्ये ब्रेकिंगला एडजस्ट करण्याचे काम करते.

या बाईक्समध्ये ट्रिपल ब्लॅक आणि सॉलिड व्हाइट पेंटचे ( triple black and solid white paint ) पर्याय उपलब्ध आहेत. R 1250 GD Adventure बाईकला नवीन आइस ग्रे कलरसोबत (Ice gray color ) ट्रिपल ब्लॅक कलरसह ( triple black) कंपनी लाँच करणार आहे. दरम्यान, जीएस मोटरसायकलला (Bike) 40 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल कंपनी आपल्या आगामी बाईक्सवर एडिशन 40 इयर्स जीएस ब्लँक एण्ड येलो पेंटवर्क (Paintwork ) सादर करणार आहे.

बाईकमध्ये इन्फोटेंमेंटसाठी ब्ल्यूटूथ (Bluetooth) इनेबल्ड टीएफटी कलर डिस्प्ले आणि यूएसबी चार्जिंग साकेट (USB charging socket) देण्यात आले आहे. तसंच या बाईक्समध्ये एडजस्टेबल विंडस्क्रीनचा समावेश आहे. बीएमडब्ल्यूची ही बाईकहिल स्टार्ट कंट्रोल प्रो सिस्टमसोबत (Bikehill Start Control Pro system ) भारतीय बाजारात सादर करण्यात येणार आहे.