मुंबई: सरकारी बँकेत नोकरी (Sarkari Naukari) करण्याचं स्वप्न पाहाणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी संधी आहे बॅंक ऑफ बडोदामध्ये (BOB Recruitment 2021) बंपर भरती (Job Vacancy) आहे. पात्रता असलेले उमेदवार आजच अर्ज (Job Application) करू शकतात. रिलेशनशिप मॅनेजर (Relationship Manager) पदासाठी ही भरतीची प्रक्रिया केली जात आहे. याबाबत बँक ऑफ बडोदाकडून नोटफिकेशन जाहीर करण्यात आले आहे.

नोटिफिकेशननुसार, 376 पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया केली जात आहे. इच्छुक उमेदवार बँक ऑफ बडोदाची अधिकृत वेबसाइट bankofbaroda.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. विशेष म्हणजे लेखी परीक्षा ऑनलाईन आयोजित करण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 डिसेंबर 2021 आहे.

BOB Recruitment 2021: कसा कराल अर्ज?

– बँक ऑफ बडोदाची अधिकृत वेबसाइट bankofbaroda.in वर जाऊन इच्छुक उमेदवार अर्ज करू शकतात.

– Current Opportunities या पर्यायावर क्लिक करा.

– आता Recruitment of E-Wealth Relationship Manager on Contract Basis या पर्यायावर क्लिक करा.

– पुढील पेजवर Apply Online ची निवड करा.

– या लिंकवर क्लिक करून रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण करा.

– रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर एप्लीकेशन फॉर्म भरून घ्या. प्रिंटआऊट काढून घ्या.

बँक ऑफ बडोदानं जारी केलेल्या रिक्त पदांनुसार एकूण 376 पदांची भरती केली जाईल. या पदांवर रिलेशनशिप मॅनेजरच्या (Relationship Manager) 326 जागा आहेत. उर्वरित 50 जागा ‘वेल्थ रिलेशनशिप मॅनेजर’साठी (Wealth Relationship Manager) निश्चित करण्यात आल्या आहेत. वरिष्ठ रिलेशनशिप मॅनेजर पदासाठी (Senior Relationship Manager) सर्वसाधारण श्रेणीतील 92 उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. ओबीसीसाठी 101 जागा, ईडब्ल्यूएससाठी 47 जागा, एससी प्रवर्गासाठी 44 आणि एसटी प्रवर्गासाठी 42 जागा देण्यात आल्या आहेत.