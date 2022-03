BOB SO Recruitment 2022: बँकेत नोकरी (job in bank) शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी चांगली बातमी आहे. बँक ऑफ बडोदाने नुकतीच विविध पदांवर भरतीसाठी अधिसूचना (Bank of Baroda notification) जारी केली आहे. बँक ऑफ बडोदाने (BOB) फ्रॉड रिस्क मॅनेजमेंट, MSME आणि कॉर्पोरेट क्रेडिट विभागांमध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांवर भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत. या भरती परीक्षेत (BOB Recruitment 2022 ) सहभागी होण्याची इच्छा असलेले इच्छुक आणि पात्र उमेदवार बँक ऑफ बडोदाच्या bankofbaroda.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन अर्ज (BOB SO Recruitment 2022) करू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी भरतीसंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना वाचावी (BOB Jobs 2022) असा सल्ला देण्यात येतो. हे लक्षात घ्या की अर्ज करण्याची प्रक्रिया 4 मार्चपासून सुरू झाली आहे.Also Read - Indian Army NCC Special Entry 2022: एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीमअंतर्गत सैन्यात अधिकारी पदांवर भरती, आत्ता करा अर्ज

ज्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे आहे ते थेट या लिंकवर https://www.bankofbaroda.in/career/current-opportunities/recruitment-of-specialist-officers-in-bank-of-baroda क्लिक करून आपला अर्ज दाखल करू शकतात. तसेच उमेदवार थेट या लिंकवर https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/Career/advertisement-frm-msme-cic-04-01.pdf क्लिक करून भरती संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना पाहू शकतात. Also Read - OFB Recruitment 2022: ऑर्डनन्स फॅक्टरीत परीक्षेशिवाय नोकरीची संधी! अर्ज प्रक्रिया सुरू

BOB SO Recruitment 2022: महत्त्वपूर्ण तारखा

अर्ज प्रक्रिया सुरु झालेली तारीख – 04 मार्च 2022

अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख – 24 मार्च 2022 Also Read - BOB Recruitment 2022: बँक ऑफ बडोदामध्ये बंपर भरती, अर्ज कसा करायचा ते घ्या जाणून!

BOB SO Recruitment 2022: रिक्त पदांचा तपशील

क्रेडिट ऑफिसर (एमएसएमई विभाग) एमएमजी/एस III – 25 पदे

व्यवस्थापक/डिजिटल फ्रॉड (फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन) – 15 पदे

क्रेडिट ऑफिसर (एमएसएमई विभाग) एसएमजी/ एस IV – 15 पदे

परकीय चलन/अधिग्रहण आणि संबंध व्यवस्थापक (कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग) MMG/SIII – 15 पदे

परकीय चलन/अधिग्रहण आणि संबंध व्यवस्थापक (कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग) MMG/SII – 15 पदे

क्रेडिट/निर्यात/आयात व्यवसाय (MSME विभाग) MMG/SIII – 12 पदे

क्रेडिट/निर्यात/आयात व्यवसाय (MSME विभाग) SMG/SIV – 8 पदे