शिमला : उत्तराखंडच्या (uttarakhand) माऊंट त्रिशूलवर हिमस्खलनामध्ये (avalanche in maunt trishul) बेपत्ता झालेल्या नौदलाच्या 5 जवानांपैकी 4 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. उत्तराखंडच्या बागेश्वर जिल्ह्यात असलेल्या माऊंट त्रिशूलवर गिर्यारोहण करत असताना हिमस्खलनाची घटना घडली. या दुर्घटनेमध्ये नौदलाचे पाच जवान (Navy Jawan) आणि एक पोर्टर बेपत्ता झाले होते. शनिवारी हेलिकॉप्टरच्या मदतीने सर्च ऑपरेशन करण्यात आले यावेळी या चौघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.Also Read - BIG NEWS: उत्तराखंडच्या माऊंट त्रिशूलवर हिमस्खलन, नौदलाचे 10 जवान बेपत्ता यामध्ये 5 जण मुंबईचे!

Uttarakhand | Bodies of 4 mountaineers have been recovered by the rescue team from Mt Trishul, Chamoli. The search for the other two members is underway: Colonel Amit Bisht, Nehru Institute of Mountaineering

— ANI (@ANI) October 2, 2021