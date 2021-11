भोपाळ: महाराष्ट्रातील अहमदनगरमध्ये (Ahmednagar Fire) शासकीय रुग्णालयात आग लागल्याची घटना ताजी असताना मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ (Bhopal) शहरात अशीच एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. भोपाळ येथील (bhopal) हमीदिया हॉस्पिटल परिसरातील कमला नेहरू हॉस्पिटलच्या ( Kamla Nehru Hospital) मुलांच्या वार्डात (Fire in Children’s Ward of Kamla Nehru Hospital) भीषण आग लागली. आगीत तीन मुलांचा होरपळून मृत्यू झाला तर अनेक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे.Also Read - Madhya Pradesh Accident: मध्य प्रदेशमध्ये बस आणि कंटेनरचा भीषण अपघात, 7 जणांचा मृत्यू तर 13 जखमी

मुख्यमंत्री श‍िवराज स‍िंह चौहान यांनी ट्ववीट करून या घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त केलं आहे. युद्ध पातळीवर चाललेल्या बचावकार्यामुळे आग आटोक्यात आणण्यात आली आहे. मात्र, या आगीत तीन मुलांचा होरपळून मृत्यू झाला. हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेले अनेक मुले या आगीत गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

Madhya Pradesh | Children’s ward of Kamla Nehru Hospital in Bhopal caught fire. Many children are suspected to be stuck in the building. Fire brigade has reached the spot and rescue operations are underway. Medical education minister Vishvas Sarang is present at the spot. pic.twitter.com/ZYD1zd1Q7H

— ANI (@ANI) November 8, 2021