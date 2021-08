केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Mimister Narayan Rane) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra Chief Minister Udhav thackeray) यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानंतर महाराष्ट्रातीलच नव्हे देशातील राजकारण तापलं आहे. शिवसेना विरुद्ध भाजप (Shiv Sena Vs BJP) असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. त्यात देशातील कोरोनाव्हायरसचं (Coronavirus in India) संकट पुन्हा एकदा गडद होऊ लागले आहे. गेल्या 2 दिवसात नवीन रुग्णांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. तसेच महाराष्ट्रात डेल्टा प्लसचा (Delta plus) 24 जिल्ह्यांमध्ये प्रादुर्भाव वाढला आहे. रुग्णांची संख्या 103 वर पोहोचली आहे.Also Read - Children’s Vaccination: महत्त्वाची बातमी! लवकरच देशातील 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना मिळणार कोरोना लस

राज्यासह देशामध्ये कोरोनामुळे नेमकी काय परिस्थिती आहे याचा आढावा घेणार आहोत. देश-विदेशातील ताज्या घडामोडी, मनोरंजन, क्रीडा क्षेत्रातील ताज्या अपडेटसह महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्यांवर टाकूया एक नजर…