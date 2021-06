राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत चालली आहे. त्यातच कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याची शक्यता आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा (Delta plus Veriant) धोका लक्षात घेता राज्य सरकारने (Maharashtra Government) सोमवारपासून पुन्हा लॉकडाऊनचे ( Maharashtra Lockdown) कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट दुसऱ्या लाटेपेक्षा जास्त भीषण नसणार असा निष्कर्ष आयसीएमआरने एका अभ्यासातून काढला आहे. देश-विदेशातील ताज्या घडामोडी, मनोरंजन क्षेत्रातील ताज्या अपडेटसह महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्यांवर एक नजर टाकूया… Also Read - Corona Vaccine Side Effects: लस घेण्याआधी पेनकिलर्स घेऊ नका, WHO चा मोठा इशारा