महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाने हाहाकार माजवला होता. पण आता पावासाने थोडी विश्रांती घेतली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे नुकसान झाले होते ते आता हळूहळू सावरत आहेत. सध्या मुख्यमंत्री पूरग्रस्त भागांच पाहणी करत आहेत. ते सांगलीमध्ये नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करत आहेत. देशासह राज्यात कोरोनाची नेमकी काय परिस्थिती आहे. यासोबतच देश-विदेशातील ताज्या घडामोडी, मनोरंजन क्षेत्रातील ताज्या अपडेटसह महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्यांवर टाकूया एक नजर…

maharashtra board XII results will be announced tomorrow; Results will be available on Tuesday at 4 p.m. Results The results can be seen on mahahsscboard.maharashtra.gov.in and mahresult.nic.in , The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education will declare results of Std 12th, 2021 batch on 3rd August at 4pm. Best of luck to all students.