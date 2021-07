कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Covid 19) ओसरत असताना तिसऱ्या लाटेचा (Third Wave of Covid 19) धोका कायम आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Union Cabinet Reshuffle) झाला आहे. 43 मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा राष्ट्रपती भवनात पार पडला. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांना कॅबिनेट तर कपिल पाटील, डॉ. भारती पाटील, भागवत कराड यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले. देशासह राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत चालली असली तरी कोरोनाचा धोका कायम आहे. देशामध्ये नेमकी कोरोनाची परिस्थिती काय आहे. यासोबतच देश-विदेशातील ताज्या घडामोडी, मनोरंजन क्षेत्रातील ताज्या अपडेटसह महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्यांवर एक नजर टाकूया…Also Read - Third Wave of Covid-19: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत मोठा दावा, पुढच्या महिन्यात वाढू शकते रुग्णसंख्या