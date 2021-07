कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Covid 19) ओसरत चालली असल्याचे म्हटले जात आहे. असे असताना राज्यात कोरोनारुग्णांचा आणि मृतांचा आकडा वाढत आहे. त्यासोबत कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Covid 19) येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून लसीकरण मोहीमेला वेग देण्यात आला आहे. पण लसीचा तुटवडा असल्याने मुंबईसह राज्यातील अनेक लसीकरण केंद्र बंद आहेत. पण आता तीन दिवसांच्या ब्रेकनंतर मुंबईतील सरकारी केंद्रावर आजपासून लसीकरण सुरु होणार आहे. देशामध्ये नेमकी कोरोनाची परिस्थिती काय आहे. यासोबतच देश-विदेशातील ताज्या घडामोडी, मनोरंजन क्षेत्रातील ताज्या अपडेटसह महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्यांवर एक नजर टाकूया…Also Read - Maharashtra Corona Update: राज्यातील 15 जिल्ह्यात वाढतोय कोरोनाचा संसर्ग; पुन्हा लॉकडाऊन लागणार?