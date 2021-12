ऊटी: देशाचे संरक्षणदल प्रमुख बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) यांचे हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तमिळनाडूमधील उटी जिल्ह्याती कन्नुर येथे लष्कराचं हेलिकॉप्टर (indian army helicopter crashes) क्रॅश झालं आहे. हेलिकॉप्टरमध्ये लष्कराचे काही अधिकारी असल्याचं समजतं. बचाव आणि मदत कार्य युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आलं आहे.Also Read - Katrina Kaif-Vicky Kaushal Wedding: सलमान खानचा बॉडीगार्ड शेराही जाणार नाही कतरिनाच्या लग्नाला!

मिळालेली माहिती अशी, की तमिळनाडू येथील उटीमध्ये लष्कराच्या हेलिकॉपरचा (CDS Bipin Rawats helicopter crashes) भीषण अपघात झाला आहे. उटी येथे लष्कराचं हेलिकॉप्टर कोसळलं आहे. या हेलिकॉप्टरमधून लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी प्रवास करत होते. त्यात सीडीएस बिपीन रावत यांचा समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे.

An Army helicopter with four people on board, including Chief of Defence Staff General #BipinRawat, crashed in Tamil Nadu’s Coonoor today.

3 people have been rescued so far while a search is on for the 4th

The 3 who have been rescued suffered serious injuries pic.twitter.com/HtH3beCVL4

— DFI Lite (@DfIlite) December 8, 2021