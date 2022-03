Russia Ukraine War: रशिया आणि यूक्रेनमध्ये संघर्ष (Russia Ukrain Crisis) सुरूच आहे. अशातच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यात एका भारतीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू (Russian attack kills indian student in kharkiv) झाला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून या वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे. नवीन शेखरप्पा (वय 21, रा. कर्नाटक) (Navin Shekharppa)असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे.Also Read - Most Powerful Army : जाणून घ्या जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि मोठे सैन्य कोणत्या देशाकडे?

रशियन सैनिकांनी खारकीव्हमधील एका इमारतीवर रॉकेट हल्ला केला. यात 11 जणांचा मृत्यू झाला. यात भारतीय विद्यार्थी नवीन शेखरप्पा याचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे. "आम्ही अत्यंत दुःखाने कळवू इच्छितो की, आज सकाळी खारकीव्ह येथे झालेल्या गोळीबारात एका भारतीय विद्यार्थ्याला आपला जीव गमवावा लागला. मंत्रालय त्यांच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहे. आम्ही कुटुंबाप्रती मनापासून संवेदना व्यक्त करतो.", असी अरिंदम बागची यांनी म्हटले आहे.

Ministry of External Affairs says that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv, Ukraine this morning. The Ministry is in touch with his family.

