नवी दिल्ली: 'मी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मी दुपारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देईन', अशी घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (Karnataka CM BS Yediyurappa Resigns) यांनी केली आहे. कर्नाटक सरकारला 26 जुलै रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा (BS Yediyurappa) यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. त्यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री भावूक झाले होते.

I have decided to resign. I will meet the Governor after lunch: Karnataka CM BS Yediyurappa at a programme to mark the celebration of 2 years of his govt pic.twitter.com/sOn0lXAfeD

— ANI (@ANI) July 26, 2021