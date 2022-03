BSF Jawan Firing at Amritsar : पंजाबमधील अमृतसर येथील बीएसएफच्या मेसमध्ये एका जवानाने गोळीबार (BSF Jawan Firing) केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत पाच जवानांचा मृत्यू (5 BSF Jawans Killed) झाला, तर गोळी झाडणाऱ्या जवानासह 10 ते 12 जण जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना गुरुनानक देव रुग्णालयात (Guru Nanak Dev hospital) उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गोळीबाराचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. या घटनेनंतर रुग्णालयाबाहेर जवानांच्या नातेवाईकांची गर्दी केली. मृत जवानांच्या कुटुंबीयांवर शोककळा पसरली आहे. (BSF Jawan Firing at Amritsar: Jawan firing at BSF headquarters in Amritsar; Five killed, one injured)

या घटनेनंतर प्रेस रिलीज जारी करत बीएसएफ अधिकाऱ्यांनी ही घटना दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहेत. तसेच घटनेसंदर्भात कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश (Court of Inquiry Ordered) दिले आहेत. हेडक्वार्टर 144 बीएनच्या (Headquarters 144 BN) मेसमध्ये ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. अंदाधुंद गोळीबार करणाऱ्या जवानाचे नाव सीटी सट्टाप्पा एस. असे आहे. गोळीबाराची घटना घडली तेव्हा सर्व जवान मेसमध्ये जेवण करत होते.

5 troops were injured today due to fratricide committed by Ct Satteppa SK at HQ 144 Bn Khasa, Amritsar. Ct Satteppa S K was also injured. Out of the 6 injured, 5 troops incl Ct Satteppa, have lost their lives, one critical. A court of inquiry has been ordered: BSF pic.twitter.com/d17FzAdFkl

