नवी दिल्ली : सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (BSNL) आपल्या प्रतिस्पर्धी कंपनींना नेहमी टक्कर देत असते. या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी बीएसएनएल सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते. अशामध्ये बीएसएनएल कंपनीने लॉकडाऊन दरम्यान आपल्या ग्राहकांच्या सोयी-सुविधा लक्षात घेता एक खूपच चांगली ऑफर (BSNL Offer) आणली आहे. जेणे करुन ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. बीएसएनएलने ही ऑफर खासकरुन आपल्या कमी बजेच्या ग्राहकांसाठी आणली आहे. या ऑफरअंतर्गत रिचार्ज केल्यानंतर ग्राहकांना कॅशबॅकचा (BSNL Cashback Offer) फायदा मिळेल. आज आपण बीएसएनएलच्या या नव्या ऑफरविषयी (BSNL New Offer) जाणून घेणार आहोत…

BSNL देत आहे 4 टक्क्यांची सूट –

तसं तर, तुम्ही कोणत्याही डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मद्वारे रिचार्ज करत असाल तर तुम्हाला थोडा तरी कॅशबॅक (Cashback) मिळतो. आता बीएसएनएलने देखील आपल्या युजर्सच्या फायद्यासाठी आणि त्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्या यासाठी नवीन ऑफर (New offer) आणली आहे. कंपनीने सांगितले की, या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी युजर्सला आपल्या मोबाईलमध्ये 'Go Digital' वापरावे लागेल. याअंतर्गत युजर्सला आपल्या नातेवाई आणि मित्रांना फोन रिचार्ज (Recharge) करण्यासाठी काही टक्केवारीपर्यंत सूट मिळेल. याचा लाभ MyBSNL अ‍ॅपमधून रिचार्ज केल्यानंतरच मिळेल. या ऑफरचा लाभ तुम्हाला तेव्हाच मिळेल जेव्हा रिचार्ज करणारे नंबर MyBSNL अ‍ॅपमध्ये रजिस्टर्ड असतील. बीएसएनएलच्या या ऑफरची व्हॅलिडिटी 180 दिवसांपर्यंत आहे.

BSNLचा लाँगटर्म प्लॅन –

जर तुम्ही लॉकडाऊनमुळे वर्कफ्रॉम होम (Work From Home) करत असाल तर तुम्हाला एका प्लॅनची आवश्यकता असेल जो दीर्घ मुदतीसोबत अनेक फायद्यांसह सज्ज असेल. अशामध्ये बीएसएनएलने आपल्या युजर्ससाठी 1,499 रुपयांचा लाँगटर्म प्लॅन आणला आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडिटी (Validity of the plan) 365 दिवसांची आहे आणि यामध्ये युजर्सला अनलिमिटेड कॉलिंगच्या (Unlimited Calling) सुविधेसोबत दिवसाला 100 मॅसेजची (Messages) सोय उपलब्ध आहे. लाँगटर्मसोबतच हा कंपनीचा सर्वात फायदेशीर प्लॅन आहे.