BSNL Prepaid Plan Offer : सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (Bharat Sanchar Nigam Limited) कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या मागे नाही आणि म्हणूनच बीएसएनएल (BSNL) दररोज नवीन योजना (BSNL New Plan) बाजारात आणते. अशातच ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी BSNL ने खास ऑफर आणली आहे (BSNL Special Offer). या ऑफर अंतर्गत युजर्सना फुल टॉक टाइम प्लॅनची (BSNL Full Talk Time Plan) सुविधा मिळेल. ही ऑफर फक्त प्रीपेड प्लॅन (BSNL Best Prepaid Plan) वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे आणि याचा फायदा फक्त 24 जून ते 29 जूनपर्यंतच घेता येणार आहे. त्यानुसार जाणून घेऊया कंपनीच्या या ऑफरबद्दल (BSNL Best Offer) सविस्तर माहिती.

ही आहे खास ऑफर

बीएसएनएल (BSNL) च्या या जबरदस्त ऑफरचा लाभ वापरकर्ते मर्यादित काळासाठी प्रीपेड प्लॅनमध्ये घेऊ शकतात. या प्लॅनची किंमत 110 रुपये (BSNL Plan Price) आहे आणि या अंतर्गत तुम्हाला फुल टॉकटाइम (Full Talk Time Offer) सुविधा मिळेल. म्हणजेच 110 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 110 रुपयांचा टॉकटाइम (Full Talk Time) मिळतो. मात्र, ही ऑफर (BSNL Offer) मर्यादित काळासाठी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार युजर्स 24 जून ते 29 जून या कालावधीत याचा लाभ घेऊ शकतील.

असा घ्या ऑफरचा लाभ

BSNL च्या या ऑफरचा तुम्हाला लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्ही कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता. याशिवाय या ऑफर रिचार्जसाठी बीएसएनएल मोबाइल अॅपही (BSNL App) उपलब्ध आहे. लक्षात घ्या की, ही ऑफर फक्त चेन्नई आणि तामिळनाडू सर्कलसाठी सुरू करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, जे युजर्स या भागात राहतात तेच याचा लाभ घेऊ शकतात. पूर्ण टॉक टाइमसाठी ही ऑफर सर्वोत्तम पर्याय आहे. युजर्स 110 रुपयांच्या रिचार्जसह सक्रिय सेवा आणि पूर्ण टॉकटाइम मिळवू शकतात.