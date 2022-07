Bus Accident in Kullu, Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यात बसचा अपघात (Bus Accident ) झाला आहे. रिपोर्टनुसार या अपघातात 20 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. आतापर्यंत 16 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. कुल्लू जिल्ह्यातील निओली-शंशेर रोडवरील (Neoli-Shansher Road) साईंज खोऱ्यातील (Sainj valley) जंगला परिसरात (Jangla area) हा अपघात झाला. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात येत आहे. कुल्लूचे डीसी आशुतोष गार्गो यांच्या हवाल्याने एएनआयने मदत आणि बचाव कार्य सुरू असल्याची माहिती दिली आहे. अपघातातील मृतांमध्ये काही मुलांचाही समावेश आहे.Also Read - New Labour Code : दिलासादायक! नव्या कामगार कायद्यानुसार आता नोकरी सोडल्यानंतर फक्त 2 दिवसांत मिळणार फुल अँड फायनलचे पैसे!

Himachal Pradesh | 10 dead after a private bus rolled off a cliff in Jangla area of Sainj valley on Neoli-Shansher road of Kullu district. Injured being shifted to Local hospitals, teams from Kullu moved to spot: DC Kullu Ashutosh Garg pic.twitter.com/iJ06mN1SEF

— ANI (@ANI) July 4, 2022